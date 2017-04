LUCIO PRESTA/ Video, la chiusura di Parliamone Sabato non è colpa di Paola Perego: "La Rai deve scagionarla!"

Lucio Presta difende Paola Perego (da Facebook)

RAI SCAGIONA PAOLA PEREGO? CHIUSURA PARLIAMONE SABATO, LUCIO PRESTA: "ERRORE NON IMPUTABILE A MIA MOGLIE" - Il "caso" Parliamone Sabato è tutt'altro che chiuso: a riaccendere i riflettori sulla chiusura del programma di Paola Perego è stato Lucio Presta, marito della conduttrice finita nel mirino per il servizio sugli uomini che preferirebbero le donne dell'est. L'agente televisivo è tornato a parlare della vicenda su Twitter, rivelando che il direttore generale della Rai avrebbe scagionato Paola Perego. Verba volant, scripta manent e, infatti, Lucio Presta ha lasciato intendere nel suo post che è in possesso di uno scritto nel quale Antonio Campo Dall'Orto "scagiona" sua moglie. «Con assoluta certezza posso affermare che l'ad Antonio Campo Dall'Orto ritiene che l'errore non è imputabile a Paola Perego e lo scrive. Quindi? Cosa succede?», ha scritto il manager sul social network. E poi con un altro tweet si rivolge direttamente al direttore di Raiuno, Andrea Fabiano: «Ci può dire allora a chi è imputabile? Così tanto perché non finisca all'italiana». Dopo la chiusura del programma, diversi responsabili della trasmissione avrebbero ricevuto una contestazione discipliare, tra cui il capostruttura di Raiuno Raffaella Santilli. Sarebbe stata, dunque, ricostruita la filiera delle responsabilità, che però non è stata rivelata. E allora Lucio Presta incalza, tirando in ballo anche Maria De Filippi, che in un'intervista aveva sollevato dubbi sulla decisione della Rai nei confronti di Paola Perego: «Anche #mariadeFilippi come molti altri comprende che operazione nasconde altro. Grazie Maria da @peregopaola. Ma @RaiUno @AndreaFabiano??».

Ci può dire allora a chi è imputabile?

Così tanto perché non finisca all'italiana. @AndreaFabiano @RaiUno — ellepi_one ® (@PrestaLucio) 31 marzo 2017

Per chi non sa a cosa si riferiscono i fatti, rievochiamo la puntata del 18 marzo scorso di Parliamone Sabato, la rubrica de La Vita in Diretta. Paola Perego lancia il servizio: "La minaccia arriva dall'est. Gli uomini preferiscono le straniere". Il sottotitolo recita: "Sono rubamariti o mogli perfette?". In studio gli ospiti si confrontano su sei punti che spiegherebbero il valore aggiunto per il quale gli uomini italiani preferirebbero le donne dell'est, tra cui il loro essere sempre sexy, la loro tendenza a perdonare il tradimento e la predisposizione a essere comandate dagli uomini. Il mondo culturale e politico insorge insieme ai social tacciando di sessismo il servizio. Per questo Parliamone Sabato è stato poi chiuso e Paola Perego si è difesa attaccando i vertici Rai, che a suo dire erano perfettamente al corrente dell'argomento della trasmissione. Di seguito vi riportiamo il video del servizio de Le Iene.

© Riproduzione Riservata.