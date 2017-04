MARTINA STELLA E SAMUEL PERON/ La bella toscana deve liberarsi dall’ombra della madre (Ballando con le Stelle

Martina Stella a Ballando con le stelle 2017

MARTINA STELLA, IN COPPIA CON SAMUEL PERON, SETTIMANA SCORSA HA DELUSO (Ballando con le stelle, 1 aprile 2017) - Martina Stella, in gara a Ballando con le Stelle in coppia con Samuel Peron, torna in pista questa sera e deve convincere i giudici, di aver fatto tesoro delle loro critiche, senza farsi abbattere, vincendo l’ansia. La scorsa puntata è iniziata con l'ennesimo trabocchetto. Una prova a sorpresa per i concorrenti, che senza i maestri, sono dovuti scendere in pista per ballare uno stile non studiato. A rompere il ghiaccio è proprio la bellissima Martina Stella alla quale tocca un surf, che lei non ha saputo riconoscere, affermando di non conoscerne nemmeno l'esistenza; anzi l'unico surf che conosce è quello sport che cavalca le onde. Samuel Peron, suo ballerino, dalla sala delle stelle, ha fatto il tifo per lei, e a fine esibizione le ha fatto molti complimenti. I giudizi di Zazzaroni sono piuttosto positivi, sottolineando che anche senza non conoscere il ballo, ha tenuto il tempo, ma Carolyn Smith non è stata d'accordo, confermando che Martina ha, sì, ballato, ma i suoi passi non erano i passi del surf. Nel voto Carolyn le dà quindi un quattro. Nell'esibizione di coppia, Martina insieme a Samuel sono chiamati ad interpretare Wendy e Peter Pan a ritmo di samba. Tutti hanno notato che Martina, finalmente, è senza tutore alla mano. Prima dell'esibizione, è però andata in onda una clip, nella quale si vede Martina confessare alle telecamere che da parte sua c'è tanta voglia di imparare e di ballare, ma quando va in sala prove, si rende conto che per saper ballare c'è bisogno di una tecnica, che si acquisisce solo con il tempo. Per ballare c'è bisogno di tanti anni di studio; ovviamente nel programma il tempo è molto limitato, ma lei non molla, è una dura che per raggiungere un obiettivo ha sempre lottato. Samuel percepisce lo sconforto di Martina, e la paura di non farcela, ma le consiglia di non abbattersi, perché i passi li conosce. I giudici però non sono stati molto teneri con lei: Mariotto, dopo l'esibizione, ha proposto di legare entrambe le mani alla bella Martina, dal momento che le muove tanto, forse troppo, rovinando la prestazione. Zazzaroni ha visto poca energia nell'esibizione, aspettandosi di meglio, è mancata la vitalità del samba. Carolyn Smith, con il suo giudizio tecnico, fa notare a Martina che durante l'esibizione era quasi tutto in anticipo, anche se alcuni passi erano davvero perfetti. Carolyn, dispiaciuta, aggiunge che aver tolto il tutore, forse la fa sentire più libera; ma quella troppa libertà l'ha portata a ballare fuori tempo. Samuel Peron risponde, rivelando che in sala prove, oltre a lavorare sui passi, lavorano molto su come gestire l'ansia ma anche l'entusiasmo di Martina, che quando scende in pista, sembra essere un cavallo al palio di Siena; corre così tanto che non si accorge che magari è senza il suo fantino. Per Selvaggia Lucarelli nell'esibizione manca qualcosa, e chiede alla coppia di dare di più nella prossima performance perché non vuole che una coppia così preparata, possa annoiare i giudici o il pubblico. La criminologa Roberta, che riconosce certi comportamenti, senza peli sulla lingua, le dice che forse riuscirà ad essere più brava se sapesse che la madre non la sta guardando. Sandro Mayer fa i complimenti a Martina, dicendole che qualsiasi ballo che fa, bello o brutto, riesce sempre a riempire la scena con la sua energia.

MARTINA STELLA, IN COPPIA CON SAMUEL PERON, DEVE RIUSCIRE A LIBERARSI DALL'ANSIA (Ballando con le stelle, 1 aprile 2017) - Questa sera, per Martina Stella, deve essere la puntata della svolta, nella quale convincere i giudici che non è solo entusiasmo e voglia di fare, ma che riesce a controllare l’ansia e dominare la tecnica. Martina Stella in pista è davvero una stella, e riesce a brillare, con il suo sorriso e la sua voglia di fare. C'è qualcosa che la blocca, durante le esibizioni, e ci si chiede se possa davvero essere tutto collegato al suo rapporto particolare con la madre, forse è spaventata dai suoi giudizi severi. Ma per dare il meglio di sè, dovrebbe liberare la mente da ogni tipo di preoccupazione e lasciarsi andare. La bellissima Martina, infatti, a fine esibizione ha ammesso che nella vita tutti hanno qualcosa da cui liberarsi. Martina Stella nella prossima puntata riuscirà a dare il meglio di sè, lasciando le preoccupazioni in sala delle stelle? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Rai Uno, sabato sera, a partire dalle 20:35.

