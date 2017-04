MATT DILLON / I suoi ricordi romani (Amici 16, secondo serale 1 aprile)

Matt Dillon

MATT DILLON, L’ATTORE GIUDICE SPECIALE SU CANALE 5: I SUOI RICORDI ROMANI (AMICI 16, 1 APRILE) – Tra poche ore va in onda su Canale 5 il secondo appuntamento stagionale della fase serale del noto talent Amici condotto da Maria De Filippi. Ad impreziosire ulteriormente lo spettacolo proposto ci sono una serie di ospiti di altissimo livello tra cui spicca l’attore americano Matt Dillon il quale vestirà i panni del giudice speciale. Tra l’altro Dillon è stato anche all’inizio del mese di marzo in Italia e per la precisione a Roma concedendo una lunga intervista alla rivista GQItalia.it. L’attore ha ricordato le sue esperienze passate a Roma: “A Trastevere, dai bar, uscivano le voci dei clienti anziani. Avevano facce antiche. Uno, più loquace degli altri, era il sosia di Mussolini.. Roma era una festa. Potevi incontrare Fellini e Antonioni, e mangiarci insieme, come mi accadde più di una volta, e passare giornate intere ad osservare il set di Ginger e Fred. Fellini pronunciava un inglese tutto suo ma si faceva capire comunque e parlava al mondo, proprio come oggi fa Sorrentino. Solo che lo spazio si è ristretto e quell’internazionalità che all’epoca era diffusa è nelle mani di pochissimi”.

MATT DILLON, L’ATTORE GIUDICE SPECIALE SU CANALE 5: CARRIERA (AMICI 16, 1 APRILE) – Matthew Raymond Dillon è nato nel febbraio del 1964 a New Rochelle. Uno degli attori e registi più conosciuti al mondo che ha iniziato la propria avventura nel mondo del cinema nell’anno 1979 recitando nella pellicola Giovani Guerrieri diretta da Jonathan Kaplan. Un film che di fatto sarà il trampolino di lancio per l’artista che nel 1983 si consacrerà al grande pubblico con la propria recitazione nel film del maestro Francis Ford Coppola, I ragazzi della 56esima strada. Nello stesso anno l’artista statunitense avrà modo di prendere parte anche ad un altro incredibile capolavoro come Rusty il selvaggio ritrovando dietro la cinepresa lo stesso Coppola. Tra i tanti altri film di successo che lo hanno visto nel cast ricordiamo I maledetti di Broadway, Drugstore Cowboy di Gus van Sant, Tutti pazzi per Mary di Bobby e Peter Farrelly e soprattutto Crash – Contatto fisico la cui interpretazione gli è valsa la candidatura ai Premi Oscar come Migliore attore non protagonista. In questo 2017, peraltro, sarà protagonista ai botteghini con il film Insospettabili sospetti di Zach Braff in uscita il prossimo 27 aprile.

