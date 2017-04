MIKE BIRD/ Dalla lite al duetto con Morgan? (Amici 16, serale 1 aprile)

Amici 2017, squadra Bianca

MIKE BIRD (MICHELE MERLO), IL CANTANTE DELLA SQUADRA DEI BIANCHI: OGGETTO DELLA SFURIATA DI MORGAN (AMICI 16, SERALE 1 APRILE) – Nella prima serata di Canale 5 va in onda il secondo ed atteso appuntamento della fase serale con il talent Amici 16 come consuetudine condotto da Maria De Filippi. Nella fila della squadra dei Bianchi capitanati da Morgan c’è il giovane cantante Mike Bird nome d’arte di Michele Merlo. In attesa di gustare i nuovi pezzi preparati nel corso della settimana dal cantante proveniente da Marostica c’è da prendere atto di un certo malessere palesato da Morgan nei confronti dello stesso Mike Bird. Nonostante la vittoria riportata dalla squadra nei confronti dei Blu capitanati da Elisa, Morgan ha rimarcato una insoddisfazione per la mancanza disciplina da parte dei propri allievi puntando il dito soprattutto nei confronti di Mike. Infatti, Morgan nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa ha sottolineato: “C’è chi si lamenta delle canzoni che gli assegno senza rendersi conto che gli sto facendo un favore. Michele Merlo per esempio, mi ha detto che dei Pink Floyd non se ne fa nulla e avrebbe preferito cantare un suo inedito”.

MIKE BIRD (MICHELE MERLO), IL CANTANTE DELLA SQUADRA DEI BIANCHI: DUETTO CON MORGAN? (AMICI 16, SERALE 1 APRILE) – Mike Bird nome d’arte di Michele Merlo è stato duramente attaccato dalle pagine di La Stampa dal suo coach e direttore artistico Morgan che proprio non ha mandato giù le sue lamentele dinnanzi all’assegnazione di uno storico pezzo dei Pink Floyd. Morgan ha anche criticato la scelta di Bird per questo suo nome d’arte: “…In più vuole essere chiamato Mike Bird. Ma si rende conto? A parte che Michele Merlo è meglio, come si può snobbare uno dei più importanti gruppi al mondo dicendo che dei Pink Floyd non frega nulla a nessuno? Gli ho assegnato una poesia come Hey You e lui dice che vuole fare il suo inedito?”. Tuttavia Morgan chiude la discussione parlando di un ravvedimento da parte dell’allievo: “Fortunatamente quando gli ho spiegato per bene come deve essere indirizzato il talento, ha capito. Adesso l’idea è fare un duetto insieme”. Chissà se il duetto sarà previsto proprio per questa sera. Non resta che attendere qualche ora per scoprirlo.

