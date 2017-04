Milly Carlucci, presentatrice di Ballando con le stelle

MILLY CARLUCCI, LA PRESENTATRICE PLACHERÀ LE POLEMICHE CON LA SUA DIPLOMAZIA? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 1 APRILE) - Milly Carlucci si conferma come la vera e grande protagonista di Ballando con le Stelle 2017. Un ruolo che ricopre con successo da tante edizioni facendo registrare sempre un forte gradimento da parte dei telespettatori. Nei panni della conduttrice, Milly Carlucci si ritrova a fare spesso da paciere, visto che le polemiche tra giuria e concorrenti sono all’ordine del giorno nel suo programma. Il suo ruolo è indubbiamente difficile ma mette ben in luce cosa significhi davvero essere una “conduttrice”. Milly Carlucci veste infatti i panni da diplomatica, fungendo da collante fra la giuria e i concorrenti. Rimane inoltre perfettamente equidistante rispetto a tutte le opinioni, non sbilanciandosi mai in un senso o nell'altro. Sono rare le occasioni in cui la Carlucci prende posizione in modo forte e netto, dando uno stop a polveroni e polemiche. È il caso di quanto sta avvenendo con Alba Parietti, che per molti versi ricorda quanto accaduto l’anno scorso con Asia Argento. Il compito della Carlucci in questo caso è lasciar parlare tutti i protagonisti della polemica, scegliendo anche in qualche caso di intervenire per fermare gli interventi più passionali. Forse solo di fronte alle contestazioni di Simone Montedoro, abbiamo visto una Carlucci più perentoria: la conduttrice ha ridimensionato le risate dei giudici ed ha dato la parola al concorrente. In quel momento, infatti, l'aspirante ballerino stava esprimendo concetti importanti, mettendo a nudo le proprie debolezze. Una mancanza di ascolto, quella dei giudici, che la conduttrice ha voluto bloccare all'istante.

MILLY CARLUCCI, LA PRESENTATRICE RISCHIA DI INIMICARSI I CONCORRENTI? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 1 APRILE) - L'atteggiamento diplomatico di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle 2017 potrebbe in realtà non risultare vincente. Non agli occhi dei concorrenti, per lo meno, che si ritrovano senza alcun reale supporto. Al loro fianco solo i ballerini professionisti, che dimostrano in più di un'occasione di lasciarsi prendere fin troppo dalle contestazioni dirette ai loro allievi. Non avendo un ruolo di giudice, la Carlucci potrebbe infatti permettersi di sbilanciarsi maggiormente, evitando che determinati atteggiamenti dei giudici proseguano senza sosta. E' il caso per esempio di risate e battute poco cordiali nei confronti di chi, come Simone Montedoro, ha voluto condividere alcuni nervi scoperti del proprio vissuto. La conduttrice di Ballando con le Stelle 2017 potrebbe fare quel piccolo passo in più per sedare critiche inutili, riportando l'atteNzione, al pari di Carolyn Smith, sulla performance ballerina piuttosto che su contesti poco attinenti.

© Riproduzione Riservata.