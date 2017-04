MORGAN/ Come finirà la polemica con Mike Bird? (Amici 1 aprile 2017)

Morgan, Amici 2017

MORGAN, IL CANTANTE E’ IL COACH DELLA SQUADRA BIANCA (AMICI, 1 APRILE 2017) - Questa sera, sabato 1 aprile andrà in onda la seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, registrata sette giorni fa. Protagonista ancora una volta Morgan, coach quest'anno della squadra Bianca. Al termine della registrazione, l'ex giudice di X Factor è stato criticato dalla rivale Elisa, che in un'intervista concessa a QN si è lasciata andare a qualche considerazione che ha fatto saltare in piedi più di una persona. La cantante ha parlato del lato aggressivo, da stratega, di Morgan, definendolo quasi diabolico.

MORGAN, IL CANTANTE E’ IL COACH DELLA SQUADRA BIANCA: IL DUETTO CON ALESSANDRA AMOROSO (AMICI, 1 APRILE 2017) - La prima puntata del Serale di Amici, trasmessa sabato scorso, ha visto Morgan trionfare con la squadra Bianca, spedendo fuori Michele Pernoia, cantante della squadra Blu, che lo stesso Morgan aveva profetizzato vincente del talent durante lo speciale pomeridiano del sabato precedente. Peccato che Michele avesse poi scelto di accettare la corte di Elisa, forse sbagliando, visto il risultato maturato fin dalla prima puntata, avendo perso lo spareggio finale contro Shady. In occasione della prima puntata, Marco ha cantato insieme all'ospite Alessandra Amoroso sulle note de ''Il cielo in una stanza''. Marco Castoldi è riuscito a creare un'atmosfera magica in studio, tanto da convincere la quasi totalità dei giudici, che ha votato per la sua esibizione e la beniamina del pubblico di Amici. Sconfitte Elisa e Emma. Quest'ultime si sono esibite in ''L'anima vola'', recente successo dell'attuale coach della squadra Blu, senza però entusiasmare più di tanto la giuria.

MORGAN, IL CANTANTE E’ IL COACH DELLA SQUADRA BIANCA: LA POLEMICA CON MIKE BIRD (AMICI, 1 APRILE 2017) - Sta suscitando un vespaio di polemiche il video della lite tra Morgan e Mike Bird, in occasione dell'assegnazione dei brani alla squadra bianca da parte del coach. Il fidanzato di Shady, in casetta, ha contestato le scelte di Morgan, sia su un brano dei Pink Floyd sia per la canzone 'Ci vuole un fiore', che avrebbe dovuto cantare subito dopo. Morgan, ascoltando lo sfogo, ha deciso di affrontare a muso duro il proprio allievo, dicendogli senza troppi giri di parole che di musica non capisce un c***o. Morgan, stando alle anticipazioni, sarà nuovamente uno dei protagonisti assoluti del secondo Serale in programma sabato 1 aprile. A differenza della prima puntata, Morgan entrerà in gioco soltanto all'inizio della seconda manche, durante la prima prova. Morgan sfiderà Elisa. Il primo farà un omaggio a George Michael, la seconda invece a David Bowie, due grandi artisti della musica internazionale scomparsi di recente. A sorpresa, la giuria deciderà di non assegnare alcun punto, riteenendo i due coach bravissimi entrambi. Sempre nella seconda manche, Morgan deciderà di giocarsi la Magic Ball, il meccanismo secondo cui se tutti i giudici votano per una squadra, quella squadra, anche se in svantaggio, vince automaticamente la manche. Morgan decide di giocarsela dopo essersi ritrovato sotto 2-0 (senza sapere l'esito della terza prova), con l'esibizione rap funky che prevede lui, Boosta e Thomas. Ambra ed Eleonora Abbagnato votano per Thomas, ma la decisione di Ermal Meta di preferire Federica fa perdere qualsiasi speranza ai Bianchi. L'eliminato della seconda puntata è Lo Strego, che perde lo spareggio finale contro Thomas. La terza registrazione del Serale di Amici è prevista per sabato 1 aprile. Morgan dovrà ricucire lo strappo con Mike Bird da una parte e dall'altra riuscire a far fruttare l'enorme talento dei suoi cantanti, con Shady, Mike e sopratutto Thomas che possono realmente arrivare fino in fondo.

