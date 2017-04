Maria De Filippi / La conduttrice di Amici 2017 difende Morgan dalle accuse: "Dà un'impressione sbagliata!"

Amici 2017, Maria De Filippi

Amici 2017, Morgan criticato per il comportamento con i Bianchi: Maria De Filippi dice la sua - Il comportamento di Morgan, nuovo coach della squadra Bianca, con i suoi cantanti ha sollevato un vero e proprio polverone; ecco perchè nell'intervista rilasciata da Maria De Filippi al Corriere della Sera è stato inevitabile parlarne. La conduttrice di Amici prende però le parti del coach Bianco e risponde anche a chi ha criticato il fatto che ormai l'attenzione dagli allievi si sia spostata ai direttori artistici: «Forse è la torrenzialità di Morgan che a un primo impatto può dare un’impressione sbagliata. Ma i ragazzi sono sempre al centro del programma. - poi sposta l'attenzione sulla giuria - Quanto alla giuria ho fatto scelte diverse rispetto al passato. Ho preferito puntare su una giuria con personalità più legate al canto, come Ermal Meta, e al ballo, come Eleonora Abbagnato. È una giuria più di nicchia, meno popolare, meno classica: Ermal è meno noto di Loredana Berté; Ambra è meno famosa di Sabrina Ferilli».

Maria De Filippi difende Morgan dalle accuse: "Grande provocatore, persona molto intelligente" - L'attenzione di Maria De Filippi, nel corso dell'intervista al Corriere della Sera, torna però nuovamente su Morgan, ricordando anche le dichiarazioni che il musicista fece su di lei qualche tempo fa: «Lo considero una persona molto intelligente, anche un provocatore brillante. - continua allora l'amata conduttrice di Canale 5, che aggiunge - Volevo capire cosa c’era dietro. E mi ha raccontato che lui conosce e sa come funzionano i meccanismi della comunicazione: se vuoi che le tue dichiarazioni abbiano risalto devi colpire un bersaglio grosso, così il titolo c’è e hai spazio sui giornali. Io ero il bersaglio grosso». Maria De Filippi "perdona" quindi le provocazioni di Morgani perchè "lo stimavo anche prima, quando sparano su di me il mio atteggiamento non è sempre di comprensione, ci mancherebbe. C’è chi lo fa apposta e certo non cado nella trappola di dare visibilità a chi non ne ha e la cerca" conclude.

