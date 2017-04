Mario Serpa, Uomini e donne / “Ero uno straccio”: l’ex corteggiatore è disperato per colpa di Claudio Sona

Mario Serpa

MARIO SERPA, L’EX CORTEGGIATORE DI UOMINI E DONNE PARLA DELLA ROTTURA DA MARIO SERPA – “Pensavo di aver trovato l’amore e invece…”: inizia così lo sfogo di Mario Serpa ai microfoni de L’Unione Sarda. A distanza di poche settimane dalla fine della sua storia d’amore con Claudio Sona, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne parla per la prima volta della sofferenza provata in quel momento. Dopo aver creduto fortemente nei sentimenti che ha trovato per Claudio Sona sin dal primo sguardo, Mario Serpa si è risvegliato improvvisamente rendendosi conto di non vivere quella favola d’amore di cui si era visto protagonista assoluto. “Qualche settimana fa, lo confesso, ero uno straccio. Oggi sto meglio. Gli auguro tutta la felicità del mondo, anche se non è andata come pensavo. Ho investito così tanto nei miei sentimenti… ma la vita è piena di sorprese”, ha confessato ancora Mario Serpa che ha aperto il suo cuore ai fans che si sono schierati in massa con lui.

UOMINI E DONNE, MARIO SERPA: LE CONFESSIONI DELL’EX TRONISTA – Mario Serpa parla del dolore provocato dalla fine dell’amore con Claudio Sona ma non dei motivi che hanno portato alla separazione. Parla senza remore, invece, l’ex tronista di Uomini e Donne che, ai microfoni di Verissimo, ha svelato i motivi che lo hanno spinto a chiudere con Mario. Claudio, infatti, ha rivelato che la rottura non è stata causata da terze persone ma dalla mancanza di affinità e dall’incapacità di Mario di tenergli testa. “Eravamo diversi e distanti anche nel modo di pensare. Io sono molto ambizioso e adrenalinico. Avevo bisogno di una persona che mi tenesse testa e non l’ho trovata”, ha dichiarato Sona che non ha alcuna intenzione di tornare tra le braccia dell’ex fidanzato.

© Riproduzione Riservata.