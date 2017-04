Martin Castrogiovanni e Sara di Vaira/ Dopo la rabbia daranno il massimo? (Ballando con stelle 2017, 1 aprile)

Martin Castrogiovanni e Sara Di Vaira,i Ballando con le Stelle 2017

MARTIN CASTROGIOVANNI E SARA DI VAIRA, LA COPPIA IN GARA: LA PIZZICA DELLE POLEMICHE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 1 APRILE) - La coppia Martin Castrogiovanni e Sara di Vaira tornerà ad esibirsi stasera, sabato 1 aprile, a Ballando con le stelle 2017 cercando di lasciarsi alle spalle tutta la rabbia e la polemica nata con la giuria settimana scorsa. Nell'ultima puntata i concorrenti della sala da ballo più famosa d'Italia dovevano dimostrare la loro personalità improvvisando su un pezzo sconosciuto: l’ex rugbista ha dovuto improvvisare su una pizzica, un ballo tipico del Sud Italia, ma nonostante si muovesse con la consueta gioia di vivere non è riuscito a riconoscere il ballo pugliese di San Vito e Carolyn Smith non ha grafito le sue movenze, assegnandogli un misero 2. Nella seconda fase del programma la coppia formata da Martin Castrogiovanni e la sua maestra Sara Di Vaira ha proposto una salsa reinterpretando la fiaba di Pinocchio con l’ex rugbista nei panni di Mangiafuoco: anche questa volta però i due non sono riusciti a raggiungere un risultato eclatante e alla fine, anche a causa del tesoretto assegnato a Giuliana De Sio, hanno rischiato l’eliminazione allo spareggio con Christopher Leoni, riuscendo per fortuna a salvarsi.

MARTIN CASTROGIOVANNI E SARA DI VAIRA, LA COPPIA IN GARA: L’EX RUGBISTA RIUSCIRÀ A LASCIARSI ALLE SPALLE LA RABBIA - Martin Castrogiovanni non ha nascosto il suo disappunto nella scorsa puntata di Ballando con le stelle 2017 per aver ricevuto un misero 2 da Carolyn Smith nella prova di improvvisazione. Al termine della seconda prova ha infatti commentato il primo episodio ricordando che “un arbitro non deve avere preferenze”. Al termine della gara, complice anche lo spareggio affrontato contro Leoni, Castrogiovanni era davvero arrabbiato e non è rimasto al fianco della sua maestra per rispondere alle domande nelle consuete interviste di fine puntata. Riuscirà a lasciarsi alle spalle l’ira per dare il massimo nella nuova esibizione di questa sera? È importante per la coppia che l’ex rugbista torni a conquistare la giuria con tutto il suo buonumore e la gioia di vivere che sa esprimere quando si muove in pista. La giuria è spesso rimasta piacevolmente stupita dallo spirito coinvolgente dell'atleta, dalla sua simpatia e dai divertenti siparietti delle mosse degli animali, dal bruco e al pesciolino. Anche settimana scorsa non aveva rinunciato al divertente siparietto, “trasformandosi” in una balena.

