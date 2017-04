Mischa Barton/ “Ho le allucinazioni”: l’attrice rompe il silenzio sulla salute psichica (Oggi, 1 aprile 2017)

Mischa Barton

MISCHA BARTON, L’ATTRICE SVELA DI AVERE LE ALLUCINAZIONI – A due mesi dall’episodio che ha messo a rischio la sua salute, Mischa Barton torna a parlare di uno dei momenti più brutti della sua vita. A metà dello scorso gennaio, l’ex star della serie tv The O.C. fu sorpresa nel giardino della sua casa in stato confusionale e seminuda. In seguito a quell’episodio, Mischa Barton confessò di essere stata drogata a sua insaputa. A distanza di due mesi, l’attrice, lontana dal set da diverso tempo, è tornata a parlare di quel triste episodio ai microfoni del Dr. Phil McGraw. “Penso sia stata un’allucinazione totale. Non avevo idea di quello che stessi dicendo. Ho dei blackout. La notte prima ricordo i miei amici che mi dicevano di stendermi. Poi il buio”, ha confessato l’attrice che sta cercando di riprendere in mano la propria vita. Dopo il grandissimo successo ottenuto con il personaggio di Marissa Cooper, infatti, la Barton si è persa un po’ per strada. Oggi, però, ha intenzione di ritrovare la giusta vita e dare il via ad un nuovo inizio.

MISCHA BARTON, L’ATTRICE PARLA DEL SEX TAPE – Mischa Barton parla per la prima volta del sex tape diffuso dal suo fidanzato. Nel programma del Dr. Phil, l’attrice ha raccontato la propria versione dei fatti sul video hot diffuso in rete dal suo ex fidanzato. “All'inizio non ci credevo. Non potevo crederci perché avevo amato quella persona e non pensavo fosse possibile. Dopo ho imparato che invece era decisamente possibile” – ha raccontato l’attrice che ha raccontato la sofferenza provata in quel momento. La Barton, infatti, si è sentita profondamente delusa e ferita da una persona che aveva amato e dalla quale non si aspettava un colpo basso del genere. “Ovviamente era un ricatto emotivo. È qualcosa che ti sfugge di mano e poi è un crimine. È un crimine grave registrare qualcuno senza che ne sia a conoscenza. Ho fatto l'errore di mettermi in quella situazione con quella persona, perciò me ne sono tirata fuori più velocemente possibile. Ma dopo essermi allontanata, tutto ciò ha continuato a essere un completo abuso emotivo", ha concluso l’attrice.

