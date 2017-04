NASTASSJA KINSKI / Con Elio è ballerina per una notte (Ballando con le stelle 2017, 1 aprile)

Ballando con le stelle 2017

NASTASSJA KINSKI, L’ATTRICE OSPITE SU RAI 1: BALLERINA PER UNA NOTTE CON ELIO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 1 APRILE) – Tra poche ore va in onda nella prima serata di Rai 1 un nuovo ed imperdibile appuntamento della trasmissione Ballando con le stelle 2017 condotta da Milly Carlucci con la collaborazione di Paolo Belli e Valerio Scanu con quest’ultimo che si occupa della postazione social. Una puntata molto importante per quanto concerne la gara e che vedrà quale ospite di serata la modella ed attrice tedesca Nastassja Kinski che vestirà i panni della ballerina per una notte assieme al cantante italiano Elio del gruppo musicale Elio e le Storie tese. Un atteso ritorno da parte di un’artista molto apprezzata e seguita soprattutto fra gli anni Ottanta e Novanta, nonché figlia d’arte. Infatti suo padre Klaus è stato un apprezzato attore protagonista di tantissimi film di genere western. Dunque non resta che rivederla di nuovo dal vivo anche se nelle inconsueti vesti di provetta ballerina.

NASTASSJA KINSKI, L’ATTRICE OSPITE SU RAI 1: LA CARRIERA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 1 APRILE) – Nastassja Kinski è nata a Berlino nel gennaio del 1961. Gli inizi nel mondo dello spettacolo per la Kinski sono nel mondo televisivo ed in quello della moda. Non ancora quattordicenne ha il privilegio di esordire anche sul grande schermo. Il regista tedesco Wim Wenders la sceglie per far parte del cast della pellicola Falso movimento. L’anno seguente recita nel film Una figlia per il diavolo diretta dal regista Peter Sykes mentre nell’anno 1978 approda in Italia per prendere parte alla pellicola di Alberto Lattuada, Così come sei. Nel 1979 ha modo di collaborare con un grande regista come Roman Polanski per recitare nel suo film Tess. Nel corso degli anni Ottanta diventa una star di caratura internazionale facendo incetta di premi e riconoscimenti. Nel 1982 è nel cast di Un sogno lungo un giorno di Francis Ford Coppola, quindi recita in Paris, Texas di Wim Wenders con cui ottiene la vittoria della Palma d’oro. In carriera ha anche vinto un Golden Globe per Tess di Roman Polanski quale miglior attrice debuttante. Nel 1985, infine, ha vinto il Nastro d’argento per il film Maria’s Lovers come Miglior attrice straniera.

