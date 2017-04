NCIS - NEW ORLEANS 3 / Anticipazioni puntata 1 aprile 2017: LaSalle sospetta di Gregorio. Perché?

NCIS - New Orleans 3, in prima Tv assoluta su Rai 2

NCIS - NEW ORLEANS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, sabato 1 aprile 2017, Rai 2 trasmetterà l'ultimo episodio di NCIS - New Orleans 3, in prima Tv assoluta. Sarà il 3°, dal titolo "Uomo in fiamme". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Pride (Scott Bakula) ha un confronto con Isler (Derek Webster) riguardo all'ultimo caso, quando LaSalle (Lucas Black) l'avvisa di un doppio omicidio appena avvenuto. Sulla scena del crimine King scopre la presenza di un oggetto che riconduce ad Elvis (Tom Arnold), un suo compagno di bevute. Riesce a rintracciare il giocatore in un locale, ma lo trova armato. Nonostante gli chieda di seguirlo alla base, Elvis crea un diversivo, scatena un blackout e fugge. Poco dopo, l'FBI si interessa del caso per via dell'inchiesta aperta sulla squadra, ma Pride è convinto che l'amico sia innocente. Anche quando gli viene rivelato che nel bagagliaio di Elvis hanno ritrovato il corpo di un uomo. Loretta (CCH Pounder) entra in agitazione quando i federali prelevano il cadavere e tutte le sue analisi, ma Sebastian (Rob Kerkovich) ha trovato una chiave elettronica si cyber sicurezza fra gli oggetti della vittima. Ha scoperto inoltre che l'uomo era collegato con un progetto altamente tecnologico, mentre LaSalle viene interrogato riguardo a Brody (Zoe McLellan) e Russo (Ivan Sergei). Nota poi che i federali sembrano aver ottenuto una pista sul loro uomo e decide di seguirli, portando con sé Sonja (Shalita Grant). Più tardi, King ha modo di palare con Elvis al telefono, che con sua sorpresa ammette di aver ucciso l'uomo che hanno ritrovato nella sua auto, solo perché ha ucciso i suoi amici. Rivela inoltre che il caso è collegato con Connor, il leader di un pericoloso cartello. Nel frattempo, LaSalle confida a Sonja di aver notato il suo forte imbarazzo nello starle vicino e si augura che possano risolvere la situazione. Vengono avvisati tuttavia che Elvis è stato avvistato dalla sua fidanzata, che ha accettato di collaborare con i federali per incastrarlo. Una volta arrivato sul posto, King lo convince a consegnarsi, ma Isler contesta l'intervento della sua squadra per via dell'inchiesta. Pride lo convince invece a dargli una proroga in modo da risolvere il caso, convinto che Elvis sia fondamentalmente innocente. L'amico li informa infatti di essere stato contattato da Warbeck per trovare un hacker che ha violato i sistemi dell'azienda, ma Connor li ha uccisi tutti. Elvis convince Pride a farlo accedere al sistema per trovare il vero criminale, ma scopre che si tratta della Foreman (Sprague Grayden), l'ultima persona di cui avrebbe mai sospettato. La situazione precipita e punta l'arma contro la donna, per vendicare la morte dell'amico, ma Pride gli ricorda che anche loro hanno un forte legame. A caso concluso, Isler accetta di non tenere più la squadra sotto osservazione, mentre Pride decide di chiedere alla Gregorio (Vanessa Ferlito) di collaborare per sgominare il cartello.

NCIS - NEW ORLEANS 3, ANTICIPAZIONI 1 APRILE 2017, EPISODIO 3 "UOMO IN FIAMME" - Gregorio entra ufficialmente a far parte della squadra, ma tutti si interrogano riguardo alla sua presenza. Pride rivela quindi di aver richiesto l'aiuto dell'agente speciale perché possa aiutarli a trovare gli uomini del cartello. LaSalle tuttavia non crede che questo tipo di novità sia l'ideale. In seguito, l'NCIS interviene in un nuovo caso di omicidio: un sottufficiale è stato ritrovato privo di vita all'intern del palazzetto dello sport. Sul posto scoprono che la vittima si è ritrovato coinvolto in uno scontro a fuoco.

