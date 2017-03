NICOLETTA TINTI/ Video, Golden Buzz di Nina Zilli: danza senza l'uso delle gambe (Italia's Got Talent)

Italia's Got Talent

NICOLETTA TINTI VIDEO, L'EX ATLETA DANZA SENZA L'USO DELLE GAMBE E CONQUISTA NINA ZILLI (ITALIA'S GOT TALENT) - Nicoletta Tinti ha conquistato con il suo coraggio Nina Zilli, che l'ha premiata nella sesta puntata di Italia's Got Talent con il Golden Buzzer. Ieri si sono susseguiti diversi cantanti, ballerini e performer, provenienti da tutta Italia e dall'estero, ma l'ex atleta professionista ha colpito Nina Zilli al punto da convincerla a utilizzare l'ultimo Golden Buzzer. La storia di Nicoletta Tinti è, infatti, molto toccante: è un ex membro della nazionale di ginnastica ritmica, con cui ha partecipato anche alle Olimpiadi, ma ha perso l'uso delle gambe. Non si dà per vinta, né abbandona la danza, e lo dimostra sul palco di Italia's Got Talent, dove ha raccontato la sua storia attraverso le movenze di una danza speciale sulle note di Tchaikovsky: Nicoletta Tinti ha ballato, infatti, da seduta, muovendo vorticosamente le gambe, poi all'ultimo momento è apparsa un'altra ballerina, Silvia, da dietro le sue spalle e così si è scoperto che in realtà l'ex atleta è sulla sedia a rotelle. La donna ha, quindi, raccontato cosa le è accaduto e spiegato la sua esibizione: «Io sono il busto e Silvia le gambe». Negli occhi dei giudici e del pubblico si legge la commozione: Luciana Littizzetto, ad esempio, appare in lacrime, mentre nello studio al ritmo dell'applauso viene chiesto il Golden Buzzer. Nessuna esitazione da parte di Nina Zilli, conquistata da Nicoletta Tinti: «Tu sei la donna che stavo cercando». I quattro sì dei giudici erano scontati, così come la standing ovation in sala, ma la cantante ha voluto premiare la performance dell'ex atleta con l'ultimo Golden Buzzer di questa edizione di Italia's Got Talent. Di conseguenza Nicoletta e Silvia passano direttamente in finale. «La grande forza di Nicoletta è quella scintilla che @ninazilli stava cercando da tempo: È GOLDEN BUZZER! #IGT», scrive la pagina Twitter del programma, che ha pubblicato una gif diventata subito virale. Di seguito trovate anche il video dell'esibizione di Nicoletta Tinti.

