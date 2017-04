OCCHIO, MALOCCHIO, PREZZEMOLO E FINOCCHIO/ Su Iris il film con Lino Banfi (oggi, 1 aprile 2017)

film prima serata

OCCHIO, MALOCCHIO, PREZZEMOLO E FINOCCHIO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 1 APRILE 2017: IL CAST: Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, il film in onda su Iris oggi, sabato 1 aprile 2017 alle ore 21.00. Una grande commedia all’italiana realizzata nel 1983 e prodotta da Luciano Martino con la regia di Sergio Martino mentre nel cast figurano tanti volti noti della commedia nostrana come Lino Banfi, Johnny Dorelli, Milena Vukotic, Janet Agren, Paola Borboni, Renzo Montagnani e Mario Brega. Ma eco nel dettaglio la trama del film.

OCCHIO, MALOCCHIO, PREZZEMOLO E FINOCCHIO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 1 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film viene diviso in due episodi nei quali nel primo intitolato Il pelo della disgrazia viene raccontata la storia di un uomo di nome Altomare Secca (Lino Banfi) che ha un negozio di elettrodomestici. Un giorno però iniziano alcuni problemi sia familiari che di natura lavorativa. Altomare soffre un pò la solitudine in quanto trascurato sia da sua moglie Giovanna (Milena Vukotic) che è impegnata quotidianamente a vedere soap opera e sia da sua figlia Mariella (Gegia) perdutamente persa dietro al suo nuovo amore Carluccio (Andrea Azzarito) che però Altomare non vede di buon occhio. Un giorno, l'uomo fa la conoscenza di un nuovo vicino di casa di nome Corinto (Mario Scaccia) che fa sospettare Altomare di essere la fonte delle sue disgrazie in quanto dal giorno successivo dal suo arrivo iniziano per lui una serie di sfortunati avvenimenti. Altomare è molto superstizioso, così sua moglie gli propone di recarsi da un mago che gli dice che vi è un modo per neutralizzare la sfortuna. Si tratta cioè di estirpare a Corinto un pelo e così per portare a termine la sua missione, Altomare decide di invitare a cena i vicini. Da qui l’inizio di una serie di malintesi e sventure che terminano con Altomare che per estirpare a Corinto il pelo precipita dal balcone di casa. Il secondo episodio intitolato Il mago, il protagonista è proprio un illusionista di nome Gaspare Canestrari (Johnny Dorelli) che sta facendo di tutto per diventare famoso ma nel frattempo vive a scrocco in casa della fidanzata e del fratello. Ad un certo punto della sua vita Gaspare si imbatte in una signora molto anziana, la cosidetta Marchesa del Querceto che gli rivela di essere una strega e gli trasferisce anche i suoi poteri occulti. Gaspare non ci crede molto, ma anche a sua grande sorpresa, inizia a diventare un vero e proprio fenomeno del suo settore tanto da essere molto richiesto. Il suo impresario gli suggerisce di sfidare il grande mago Silvan, ma da questa sfida vien fuori tutta la sua piccolezza in quanto ha perso tutti i suoi poteri.

