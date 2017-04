OLIVIERO BIFULCO / La tecnica ‘Celentano’ funziona? (Amici 16, serale 1 aprile)

Amici 2017, squadra Bianca

OLIVIERO BIFULCO, IL BALLERINO DELLA SQUADRA DEI BIANCHI: LA TECNICA CELENTANO (AMICI 16, SERALE 1 APRILE) – Tra poche ore nella prima serata televisiva di Canale 5 viene trasmesso il secondo appuntamento della fase serale del celebre talent Amici 16 condotto da Maria De Filippi. Una ghiotta occasione per vedere i tantissimi ospiti che vi prenderanno parte ed anche e soprattutto i componenti della due squadre che si daranno battaglia per evitare la dolorosa eliminazione. Tra le fila della squadra dei Bianchi capitanata da Morgan figura il giovane ballerino Oliviero Bifulco. Nel corso della settimana l’allievo durante le prove per le nuove coreografie ha avuto modo di apprendere la cosiddetta tecnica Celentano. In pratica Alessandra Celentano ha cercato di far apprendere al proprio allievo una valida tecnica per effettuare un passaggio dividendolo in due movimenti in maniera tale da capire meglio come muoversi. Una coreografia che è piaciuta molto allo stesso Bifulco che ne ha enfatizzato la fluidità nel suo complesso grazie al quale l’effetto scenico sarà apprezzabile.

OLIVIERO BIFULCO, IL BALLERINO DELLA SQUADRA DEI BIANCHI: LA SUA PRIMA AL SERALE (AMICI 16, SERALE 1 APRILE) – Oliviero Bifulco è stato uno dei protagonisti della prima puntata della fase serale di Amici mandata in onda su Canale 5 lo scorso sabato 25 marzo. Il ballerino della squadra dei Bianchi capitanata da Morgan ha avuto modo di mettersi in mostra con due ottime esibizioni che sono state particolarmente apprezzate dal pubblico in sala ma non solo. Bifulco ha prima presentato una coreografia intitolato Modigliani vincendo la sfida contro il ballerino dei Blu Andreas Muller e quindi si è confrontato con Federica nella prova secretata facendo leva sulla coreografia Il Cigno Nero. Tra l’altro Oliviero come tutti gli altri ballerini dei Bianchi, ha incassato i complimenti del loro capitano Morgan che intervistato dal quotidiano La Stampa, ha sottolineato: “Quest’anno quelli che apprezzo di più sono i ballerini. Si ammazzano di lavoro, stanno zitti, ascoltano i consigli dei loro coach. Ragazzi che sanno cosa vuole dire faticare”. Insomma, una vera e propria investitura per lo spirito di sacrificio dimostrato fino ad ora.

