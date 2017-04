Oney Tapia e Veera Kinnunen/ Per la coppia un balletto allegro (Ballando con le Stelle 2017)

Oney Tapia con Veera Kinnunen

ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN, UN APPASSIONANTE TANGO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 1 APRILE) - Nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle di sabato 25 marzo l'emozionante concorrente Oney Tapia assieme ai suoi compagni aspiranti ballerini devono saper improvvisare su un pezzo a primo ascolto e dimostrare la loro personalità, la capacità di animare e riempire la pista, oltre che riconoscere lo stile del ballo che sta danzando: il par-atleta cubano trasferitosi a Bergamo riconosce immediatamente la carica sudamericana di un tipo di reggae-ton domenicano, riuscendo ad ottenere un buon voto. Nella seconda parte del programma Oney Tapia assieme alla sua maestra svedese Veera Kinnunen devono interpretare due personaggi nati dalla mente del regista Tarantino, Django e Broomhilda, ballando un appassionato tango: bellissima esibizione dove l'atleta riesce ancora una volta ad esprimere bravura e coinvolgimento. Nella clip prima della performance, viene raccontata ancora una volta la storia di Oney Tapia e il suo tragico incidente che gli ha privato della vista, direttamente dalle parole dell'amatissimo fratello. L'esibizione sensuale e toccante del tango della coppia, ballata sulle note della colonna sonora del film Django, suscita sempre grandi applausi e valutazioni positive.

ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN, IL RISCATTO DEL PARA-ATLETA - Il personaggio di Oney Tapia è davvero una delle rivelazioni di questa stagione di Ballando con le Stelle; una storia dolorosa, il racconto del riscatto umano e professionale, la forza di un uomo che sta lottando sia con il corpo che con il cuore per superare difficoltà fisiche importanti. Spesso la giuria e il pubblico sia in sala che da casa non si capacita come questo ragazzo non vedente riesca non solo ad imparare i passi ma soprattutto a farlo con estrema facilità e leggerezza, riuscendo ad entrare ogni volta nel ruolo di partner ed emozionare con il suo tocco e la sua gestualità.

ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN, UN BALLO ALLEGRO E VELOCE? - Nella puntata di questa sera di Ballando con le Stelle la maestra Veera Kinnunen ci fa sapere in un video di facebook che il balletto sarà veloce, allegro, con tanti passi da imparare, che mostrerà una parte nuova di Oney: una nuova sfida per la coppia, e la certezza di vivere ancora un momento toccante grazie all'esibizione dell'atleta.

