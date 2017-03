Oroscopo Paolo Fox / Previsioni di oggi 1 aprile 2017 a LatteMiele per tutti i segni zodiacali

Oroscopo di Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 1 APRILE 2017, A LATTEMIELE: CHI SALE E CHI SCENDE - C'è chi scende e chi sale nell'oroscopo di oggi, sabato 1 aprile 2017, di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Sale sicuramente il segno dei Gemelli che riesce a ritrovare tranquillità dopo un periodo particolare. Si cerca anche una situazione interessante in amore dove l'incontro con una persona potrebbe essere interessante. Bene anche il Cancro che proprio come la Bilancia supera un periodo di stress per aprirsi a cose nuove e interessanti. Scende invece il Capricorno che ha tantissime cose da fare e non riesce a ottimizzare tutto. Il rischio è di fare molte cose e poi trovarsi a non sapere a chi dare il resto. Un momento particolare va gestito con acume e intelligenza anche se alcuni fattori esterni potrebbero portare altri problemi. Discesa anche per il Toro che si ritroverà ad avere alcuni problemi abbastanza importanti dal punto di vista finanziario. Il rischio è che le uscite siano di molto superiori alle entrate, per questo bisogna assolutamente stringere la cinta e trovare modi per risparmiare il più possibile.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 1 APRILE 2017, A LATTEMIELE: NÈ CARNE NÈ PESCE - Alcuni segni zodiacali si possono considerare né carne né pesce nell'oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Il Leone ha ritrovato amicizie e anche l'amore, non per questo il periodo si può considerare positivo. Il freno imposto dalle finanze chiude il segno in una sorta di labirinto dalla quale è davvero molto difficile uscire. Questo porta a un po' di tranquillità che manca, non sempre è facile riuscire a trovare le coordinate per la serenità. Anche la Bilancia cerca la stessa cosa, ma è indecisa e non riesce ad essere ferma di fronte a delle decisioni da prendere. C'è chi pensa a un possibile cambio di vita e questo potrebbe portare anche a un trasferimento magari in un'altra città. Anche lo Scorpione ha ritrvato serenità ma in amore non è riuscito ancora a trovare la situazione giusta. Bisogna lasciarsi andare e potrebbe accadere qualcosa di importante. Serve aspettare e non essere precipitosi nelle scelte.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 1 APRILE 2017, A LATTEMIELE: LA SITUAZIONE GENERALE - Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo per la giornata di oggi, sabato 1 aprile 2017, sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica intitolata Latte e Stelle. E' un inizio di aprile complicato e pieno di impegni per il Capricorno che si trova da ottimizzare molte situazioni e non sempre riesce a trovare le soluzioni giuste. Ci sono delle pressioni, ma questo non è un male perchè potrebbero stimolare la voglia di fare bene. L'ARiete invece troverà la voglia di innamorarsi come non accadeva ormai da troppo tempo. La volontà è quella di essere sempre precisi e puntuali in diversi contesti. Per fare questo però bisogna essere aperti mentalmente e pronti a raccogliere le occasioni che proporrà un cielo piuttosto interessante. Il Cancro arriva da quindici giorni molto complessi dal punto di vista emotivo. La volontà è quellodi essere sempre tranquilli ed evitare di diventare precipitosi. Ora la volontà però è quella di non sbagliare le scelte. Staremo a vedere se la tranquillità che arriverà in questi giorni potrà essere buona consigliera e utile ad andare avanti con il piglio giusto.

© Riproduzione Riservata.