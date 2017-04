QUELLI DELLA SAN PABLO/ Su Rai Movie il film con Steve McQueen (oggi, 1 aprile 2017)

film prima serata

QUELLI DELLA SAN PABLO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 1 APRILE 2017: IL CAST - Quelli della "San Pablo", il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 1 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere drammatica dal titolo originale The Sand Pables prodotta in americana del 1966 la cui regia è stata curata da Robert Wise. Nel cast sono presenti grandi nomi del cinema come Steve McQueen, Richard Attenbourough, Richard Crenna e Candice Bergen. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

QUELLI DELLA SAN PABLO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 1 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato in Cina e precisamente nel 1926 ossia quel particolare momento storico quando i comunisti e i nazionalisti hanno messo in piedi la loro comune lotta contro ogni forma di colonialismo specialmente quello occidentale. Lungo uno degli affluenti del Fiume Giallo, il Chang Jiang si trova Jake Holman (Steve McQueen) che è il capo motorista della cannoniera San Pablo. Si tratta cioè di una nave molto antica che era stata sottratta alla Spagna in seguito alla guerra del 1898. Quando Holman arriva sulla cannoniera si rende immediatamente conto di come i cinesi siano stati impiegati per svolgere le mansioni più umili e scomode perdendo quindi quei posti dell’equipaggio che erano da sempre loro riservati. Suo malgrado, Holman inizia a prendersi tutte le antipatie del personale cinese e in seguito si ritrova coinvolto in un episodio poco piacevole ed ossia la morte di una donna. Proprio Holman viene accusato di averla uccisa. La situazione appare poco chiara, ma Holman si ritiene non colpevole e si dice alquanto disgustato di quanto sta succedendo a sue spese ma anche di tutta la situazione generale. In qualche modo tutti questi eventi portano in Holman il desiderio di disertare ma da qui a poco avrà inizio la vera ascesa di Chiang Kai-Shek e la rivoluzione. Alla fine Holman preferisce lottare fino alla fine anche a costo di morire da eroe per provare a dirigere la nave verso l’interno cercando in qualche modo di portare a termine la missione americana.

