RAOUL BOVA / A teatro al fianco di Chiara Francini (Verissimo, 1 aprile)

Silvia Toffanin conduce Verissimo

RAOUL BOVA, L’ATTORE OSPITE SU CANALE 5: A TEATRO AL FIANCO DELLA FRANCINI (VERISSIMO, 1 APRILE) – Sulle frequenze di Canale 5 sta per andare in onda un nuovo appuntamento con il rotocalco televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti attesi in studio c’è anche il noto attore romano Raoul Bova che in queste ultime settimane è grande protagonista al fianco di Chiara Francini, a teatro con lo spettacolo Due. Un spettacolo diretto dal regista Luca Miniero ed incentrato sulle vicende di due innamorati di nome Marco e Paola. I due decidono di fare un importante passo per il loro rapporto andando a vivere insieme. La convivenza diventa quindi il motivo dominante di tutto lo spettacolo enfatizzandone i vantaggi ma anche gli svantaggi per uno spettacolo davvero godibile, ricco di colpi di scena ma anche di momento di riflessione. In particolare i due innamorati si ritroveranno piuttosto preoccupati nel momento in cui provano ad immaginarsi a distanza di venti anni. Tra l’altro per Bova si tratta di un ritorno a teatro a venti anni di distanza dall’ultima volta.

RAOUL BOVA, L’ATTORE OSPITE SU CANALE 5: LA CARRIERA (VERISSIMO, 1 APRILE) – Raoul Bova è nato a Roma nell’agosto del 1971. Ha un passato di grande sportivo ed in particole si è dedicato a tempo pieno al nuoto ma ben presto si dedica al mondo dello spettacolo esordendo nell’anno 1992 sia in televisione che sul grande schermo. Nello specifico viene scelto da Roberto D’Agostino per recitare nella pellicola Mutande pazze mentre in tv ha una piccola parte nella miniserie Una storia italiana per la regia di Stefano Reali. La svolta per la sua carriera arriva nell’anno 1993 allorché ottiene un enorme successo con il film di Carlo Vanzina, Piccolo grande amore. Nel 1995 per la prima volta recita in una pellicola di genere poliziesco ed ossia nel cult Palermo Milano solo andata di Claudio Fragasso. Tra i principali successi cinematografici ricordiamo I cavalieri che fecero l’impresa diretto da Pupi Avati, Alien vs Predator di Paul W S Anderson, Milano – Palermo il ritorno, Scusa ma ti chiamo amore, The Tourist, Immaturi, Nessuno mi può giudicare, La scelta e Tutte le strade portano a Roma. In tv ha recitato in serie come La piovra e Ultimo ed alcuni film televisivi come Nassiriya – Per non dimenticar e Come un delfino.

