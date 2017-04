RICCARDO MARCUZZO/ Riuscirà ad esibirsi? (Amici 1 aprile 2017)

Thomas e Riccardo, Amici 2017

RICCARDO MARCUZZO, IL CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI, 1 APRILE 2017) - Questa sera, sabato 1 aprile andrà in onda la seconda puntata del Serale di Amici 16. Tra i protagonisti ritroveremo anche Riccardo Marcuzzo, uno dei favoriti assoluti numero uno per quanto riguarda l'approdo alla finale, anche se nella sua squadra dovrà vedersela con un'avversaria particolarmente ostica, ovvero Federica, che gode di grande popolarità tra gli stessi 4 giudici del Serale, che quest'anno sono Ermal Meta, Ambra Angiolini, Daniele Liotti ed Eleonora Abbagnato. Riccardo ce la farà oppure no a superare le prove che lo attendono da qui alla fine?

RICCARDO MARCUZZO, IL CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5: LO SCONTRO CON ERMAL META (AMICI, 1 APRILE 2017) - La prima puntata del Serale trasmessa la scorsa settimana ha destato particolare stupore tra i fan di Riccardo Marcuzzo, al centro di una polemica con il nuovo giudice Ermal Meta. Quest'ultimo, in occasione di un'esibizione di Riccardo, gli ha detto di considerarlo come un bicchiere d'acqua fresca quando non si ha sete. Non di certo un complimento per Riccardo, che aveva appena eseguito il suo singolo di successo, ''Sei mia'', tra i più gettonati su iTunes. Fortunatamente, Riccardo Marcuzzo è restato in piedi dopo che la sua squadra ha perso la prima manche. Infatti, Elisa e professori hanno scelto di mandare all'eliminazione Michele Pernoia. Nella seconda manche, dove è avvenuto ''il fattaccio'' al termine della seconda prova vinta contro Mike Bird, Riccardo ha poi perso contro lo stess Mike, che quindi si è vendicato per il punto perso in precedenza. Una sconfitta che non ha inciso più di tanto, visto che la vittoria alla fine è andata alla squadra Blu.

RICCARDO MARCUZZO, IL CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5: VIENE BATTUTO DA SEBASTIAN (AMICI, 1 APRILE 2017) - Le anticipazioni sulla seconda registrazione del Serale di Amici ci rivelano che Riccardo Marcuzzo si esibirà fin dalla prima prova della prima manche. La vittoria va a Sebastian, che punta alla prova ''Questo sono io''. Il cantante della squadra Blu si esibisce sulle note di ''Diverso'' ma non riesce ad entusiasmare la giuria, che invece si emoziona di fronte al ballo di Sebastian, a cui va il primo prezioso punto. La prima manche se la aggiudica la squadra Blu, dunque per Riccardo è già tempo di pensare alla seconda manche, con uno stato d'animo molto più positivo. Elisa si gioca la carta Riccardo nella prova più difficile, la terza, dove il giudice speciale della serata, Matt Dillon, è chiamato a dare il suo giudizio sulle performance a cui assiste. Visto come sono andate le cose, neanche stavolta Riccardo riesce a guadagnare il punto, venendo battuto da Sebastian, con una coreografia sulle note di O Sarracino. Riccardo termina così la sua serata di esibizioni. Non esattamente il miglior biglietto da visita per lui, che però ringrazia gli altri concorrenti, da Federica ad Andreas, senza dimenticare Cosimo. Per loro arriva la vittoria anche nella seconda manche, quando Morgan ha scelto di giocarsi la Magic Ball, fallendo clamorosamente la prova, con Ermal Meta che ha scelto di votare Federica, risultando in questo senso decisivo ai fini della seconda sconfitta su altrettante manche della squadra Bianca di Morgan. La terza registrazione del Serale di Amici si terrà sabato. Riccardo, sulla carta, non gode della stessa stima di cui godono Federica, della sua stessa squadra, e Shady, la cantante dei Bianchi (così come Thomas). Un problema reale per Riccardo, che qualora dovesse affrontare uno spareggio, dovrebbe sperare di non finire né contro Federica né tantomeno con Shady o in alternativa Thomas.

© Riproduzione Riservata.