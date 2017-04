ROBERTA BRUZZONE/ Come saranno i suoi giudizi oggi? (Ballando con le stelle 2017)

Roberta Bruzzone e Valerio Scanu a Ballando con le Stelle 2017

ROBERTA BRUZZONE, NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1: IL SUO COMMENTO POSITIVO PER ALBA PARIETTI (BALLANDO CON LE STELLE, 1 APRILE 2017) - Defilata ed al fianco di Sandro Mayer, la criminologa Roberta Bruzzone prosegue a passo sicuro nella sua prima esperienza con Ballando con le Stelle 2017. Il giudice speciale ha solitamente voce in capitolo solo per quanto riguarda alcune delle esibizioni, ma questa nuova edizione del talent show di Rai 1 può annoverare una più che loquace Bruzzone. Durante l'ultima puntata, la criminologa ha fatto un appunto positivo ad Alba Parietti durante la prima esibizione. Forse proprio a causa delle polemiche dei giudici nei confronti della concorrente, la Bruzzone ha voluto sottolineare come in realtà Alba Parietti sia sempre più padrona della scena e dimostri con i fatti il motivo della sua nomea da prima donna. Quest'ultimo epiteto deve essere visto sempre in un'ottica positiva, visto che l'Alba nazionale ha mostrato il suo carattere di donna forte, riuscendo ad ottenere un grande vantaggio dalle contestazioni dei giudici. Diverso invece l'intervento di Roberta Bruzzone sulla performance di Antonio Palmese, a cui non ha mancato di fare notare come sia privo di morbidità nei movimenti. Roberta Bruzzone è stata inoltre interpellata quando il concorrente ha manifestato il proprio disagio a muoversi, a causa di una forte timidezza. In questo caso il ballo riproponeva due figure importanti della cinematografia sui superhero, ovvero Wolwerine e Tempesta. Al concorrente, la criminologa ha fatto notare come fisicamente si avvicini molto al protagonista di X-Men, ma non nell'essenza: non ha gli artigli.

ROBERTA BRUZZONE, COME GIUDICHERA' LE ESIBIZIONI? (BALLANDO CON LE STELLE, 1 APRILE 2017) - Roberta Bruzzone ha trovato il proprio spazio come giudice speciale di Ballando con le Stelle 2017. Gli stessi giudici, forti della nota professione della criminologa, hanno infatti richiesto il suo intervento in più di un'occasione. Nella puntata di questa sera, la Bruzzone dovrebbe smussare le proprie spigolosità. Anche in questo caso nulla di nuovo, data la forte presenza della criminologa nei salotti televisivi. Il suo atteggiamento spesso viene interpretato come aggressività e crudezza, ma è vero invece che in molti casi, proprio in questo contesto, ha dimostrato tutto il contrario. Una veste inedita, senza dubbio, in cui inizialmente Antonella Bruzzone poteva sembrare fuori posto. Cosa ci si aspetta quindi da lei? Forse un'analisi più puntuale delle emozioni dei concorrenti che, immancabilmente, si scatenano con impeto durante la gara di ballo.

