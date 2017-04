Silvia Toffanin conduce Verissimo

ROCIO MUNOZ MORALES, CHI È LA FUTURA MOGLIE DI RAOUL BOVA: IL GRANDE LEGAME CON LA FIGLIA, IL POST – La 28enne attrice spagnola Rocio Munoz Morales è l’attuale compagna del noto attore romano Raoul Bova. I due fanno ormai coppia fissa da diversi anni (si sono conosciuti nell’anno 2013 durante le riprese della pellicola Immaturi) e sembrano essere sempre più innamorati come del resto conferma il fatto di aver voluto una figlia a cui è stato il nome di Luna. In questi giorni sul web si vocifera di una presunta decisione di voler convolare a nozze. Una voce nata probabilmente da una passerella di moda nella quale la bella attrice spagnola ha sfilato con tanto di abito da sposa. Di certo c’è che sia Rocio che lo stesso Raoul Bova sono letteralmente stregati dalla piccola Luna. Infatti, l’attrice spagnola ha pubblicato un bellissimo posto sul proprio profilo Instagram con tanto di foto nella quale la si vede prendere in braccio ed alzare al cielo la piccola Luna. Nel post si legge: “Mille giorni di te e di me”. Migliaia i Mi Piace catturati in pochissime ore con gli utenti che hanno lasciato tanti commenti di approvazione. Clicca qui per vedere il post.

ROCIO MUNOZ MORALES, CHI È LA FUTURA MOGLIE DI RAOUL BOVA: BIOGRAFIA – Rocio Munoz Morales è nata a Madrid nel giugno del 1988. Già quando era una tenera bambina ha iniziato a studiare per diventare una ballerina mettendo in mostra le proprie capacità aggiudicandosi diversi concorsi. Nel 2006 ha un primo importante lavoro in questo ambito ed ossia viene ingaggiata nel corpo di ballo per il tour mondiale del cantante Julio Iglesias. La collaborazione viene portata avanti per diversi anni fino a che nel 2010 non le viene proposto di recitare in una serie proposta sulla tv spagnola. Allo stesso tempo viene scrittura per prendere parte alla serie musicale iberica Ayre e quindi nel format Todo es posible en el bajo. Contemporaneamente ha portato avanti la professione di modella sfilando per importanti brand di moda. Nel 2013 arriva l’esordio sul grande schermo venendo inserita nel cast del film italiano Immaturi – Il viaggio e nel 2015 presenta il Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti, Arisa ed Emma. Infine, è diventata la protagonista la femminile della fiction Un passo dal cielo.

