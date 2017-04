ROSAMUNDE PILCHER: SOTTO IL SEGNO DEI GEMELLI/ Su La5 il film con Stephanie Philipp (oggi, 1 aprile 2017)

film prima serata

ROSAMUNDE PILCHER: SOTTO IL SEGNO DEI GEMELLI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 1 APRILE 2017: IL CAST - Rosamunde Pilcher: sotto il segno dei gemelli, il film in onda su La5 oggi, sabato 1 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere romantica per la tv diretta nel 1994 da Rolf Von Sidow (Il più bel regalo, Ritorno al passato, Gli uccelli azzurri) ed interpretata da Stephanie Philipp (Emergenza in alto mare), Gudrun Okras (Twin sisters, Adesso o mai più) e Ulrike Kriener (La nave dei sogni - Botswana, Tupperware, Una vacanza da dimenticare). Rosamunde Pilcher: sotto il segno dei gemelli fa parte di una serie di film realizzati per la tv tedesca tratti dai romanzi di Rosamunde Pilcher. Dal 1994 al 2000 in Germania sono stati realizzati ben 80 film tv tratti da romanzi e racconti dell'autrice britannica, in patria e nel mondo considerata fra le più celebri autrici di romanzi rosa. Questi film sono stati raccolti poi nella Rosamunde Pilcher Collection, popolare in molti paesi del mondo, di cui Mediaset detiene i diritti per l'Italia. Ma vediamo nel dettaglio a trama del film.

ROSAMUNDE PILCHER: SOTTO IL SEGNO DEI GEMELLI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 1 APRILE 2017: LA TRAMA - Anthony viene chiamato dall'America in Scozia, al capezzale della vecchia nonna malata, che sta per morire e vuole rivedere il nipote un'ultima volta. Con lui c'è Rose, la sua fidanzata, che per qualche motivo sconosciuto non vorrebbe proprio trovarsi in Scozia. Qui Rose conosce casualmente Flora, una ragazza che le somiglia in modo sconvolgente. Le due si rendono conto ben presto di essere due gemelle, separate dai genitori quand'erano poco più che neonate. Rose ha però una proposta molto bizzarra per Flora, prendere il suo posto al capezzale della nonna di Anthony. Spinta dal profondo legame che sente con la sorella appena scoperta, Flora si lascia convincere. Ovviamente questo scambio di persona creerà numerose situazioni di imbarazzo, scontri ed equivoci. E quando Hugh, un medico di cui Flora è segretamente innamorata, scoprirà lo scambio di persona, la situazione invece di chiarirsi si farà ancora più ingarbugliata.

