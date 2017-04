SEBASTIAN MELO TAVEIRA / Completamente ripresosi dall’infortunio? (Amici 16, serale 1 aprile)

Amici 2017, squadra Bianca

SEBASTIAN MELO TAVEIRA, IL BALLERINO DELLA SQUADRA DEI BIANCHI: COMPLETAMENTE RIPRESOSI DALL’INFORTUNIO? (AMICI 16, SERALE 1 APRILE) – Tra poche ore sulle frequenze di Canale 5, Maria De Filippi condurrà la seconda puntata del programma Amici 16. Dunque una nuova avvincente sfida tra la squadra dei Blu capitanata dalla cantante Elisa e la squadra dei bianchi diretta da Morgan. Nella fila dei bianchi sta scalpitando il ballerino Sebastian Melo Taveira desideroso di mettere in bella mostra tutte le proprie abilità dopo che nella prima puntata non si è potuto esibire. Infatti, il giovane ballerino ha dovuto in via precauzionale restare un po’ a riposo in ragione di un lieve infortunio patito nei giorni che hanno immediatamente preceduto il primo appuntamento del serale. Nello specifico Sebastian ha un po’ esagerato con il numero di prove della coreografia arrivando ad un eccessivo stress del proprio corpo. Tra l’altro la stessa Alessandra Celentano dopo aver preso atto dell’infortunio lo ha invitato a porre maggiore attenzione in futuro evitando eccessi carichi di lavoro.

SEBASTIAN MELO TAVEIRA, IL BALLERINO DELLA SQUADRA DEI BIANCHI: IL SUO PERCORSO (AMICI 16, SERALE 1 APRILE) – Sebastian Melo Taveira è stato l’unico allievo sia della squadra dei bianchi che della squadra dei blu a non esibirsi nella prima puntata della fase serale del programma. Il motivo è riconducibile ad un leggero infortunio riportato dal giovane ballerino. Nulla di grave tant’è che questa sera dovrebbe essere regolarmente a disposizione per dare il proprio contributo alla causa della squadra capitanata da Morgan. In attesa di rivederlo all’opera vi ricordiamo il suo percorso iniziato nella fase di casting estiva con approdo nella scuola e prima esibizione nella prima puntata pomeridiana del 26 novembre ha vinto la prova con Lorenzo. Nonostante questo viene messo in sfida e dunque a rischio. Una situazione non semplice dalla quale è riuscito a venire fuori alla grande battendo il competitor esterno Luca. Soprattutto nella fase pomeridiana post vacanze natalizie Sebastian ha dimostrato enormi passi avanti tant’è che è stato scelto per il serale con una settimana di anticipo, diventando uno dei componenti dei Bianchi.

