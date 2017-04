SELVAGGIA LUCARELLI/ Giudice sempre più spietata, che commenti avrà per le coppie? (Ballando con le stelle)

Selvaggia Lucarelli giudice di Ballando con le Stelle

SELVAGGIA LUCARELLI, NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1: I SUOI COMMENTI (BALLANDO CON LE STELLE, 1 APRILE 2017) - Continua il rapporto di odio e amore tra Selvaggia Lucarelli e i concorrenti di Ballando con le stelle, in prima serata su Rai Uno. Di certo non le manda a dire, e allora nella puntata scorsa si salta dalla felicità nei confronti di Christopher, che ha ballato bene sulle note di una danza polinesiana che nemmeno conosceva; ai commenti un pò cattivi verso Antonio Palmese o Alba Parietti. Selvaggia fa il tifo per Fabio Basile che nell'esibizione con la sua ballerina, l'ha inebriata tanto. A Martina Stella chiede di più, dicendole che forse non dà il meglio di sè non solo per via del tutore alla mano che ha portato fino a qualche giorno prima, ma forse i problemi sono di fondo, e ciò che blocca Martina è il giudizio da parte della madre. Sottotono e più debole rispetto alle altre volte è Martin Castrogiovanni. A Selvaggia non è piaciuto nemmeno Fonzie e Sottiletta interpretati da Simone Montedoro e la sua insegnante.

Bravi, divertenti e divertiti i ballerini per una notte, i due calciatori Gentile e Zico, che dopo l'esibizione a Selvaggia non resta che dedurre di aver capito perchè le donne vogliono sposare un calciatore.

Una Lucarelli più comprensiva la troviamo nel commento che fa al riguardo dell'esibizione di Giuliana De Sio, dove afferma che durante tutte queste puntate Giuliana è stata massacrata da tutta la giuria, compresa lei, per via della sua tensione che porta in pista in ogni ballo; e forse quella tensione è giustificata proprio perchè è stato abbastanza difficile per un'attrice come lei, con una carriera lunga e di grande livello, partecipare a questo programma. Donna posata anche se spaventata, che a qualsiasi tipo di critica ha risposto sempre con grande eleganza.

Quando Xenia scende in pista per la prova a sorpresa, dove le viene affidato un country americano, che le va abbastanza male, Selvaggia dice che far ballare quello stile ad una siberiana, è come chiedere di stare zitta ad Alba Parietti. Una battuta che Alba di sicuro non dimentica, e dopo la sua esibizione si scatena il solito dibattito, dove Selvaggia le dice che sono i giudici che dovrebbero giudicare la sua performance, e invece è lei che sta giudicando i giudici. Semplicemente Alba, stava rispondendo alle critiche fatte dagli altri giurati, e dà la parola a Selvaggia, aggiungendo che la blogger passa la settimana intera a scrivere "scemenze" su di lei. Quando Milly capisce che quel dibattito va per le lunghe, chiede alla giuria di commentare il ballo di Alba e non quello che accade fuori dallo studio, ed è qui che Selvaggia dice ad Alba che non solo ha ballato male, ma ha distrutto uno dei suoi personaggi preferiti, Mortisia.



SELVAGGIA LUCARELLI, PACE FATTA CON ALBA PARIETTI? (BALLANDO CON LE STELLE, 1 APRILE 2017)Selvaggia Lucarelli a volte ci va giù pesante, ma forse lo fa per spronare i concorrenti a dare di più; e quando si accorge di aver sbagliato sa riportare la situazione in un clima più stabile; infatti quando ha capito davvero il malessere di Giuliana De Sio, nel scendere in pista, è stata brava ad incoraggiarla, e a non prendersi troppo sul serio, e solo facendo così potrà diventare la sorpresa del programma e non la conferma. Cosa fatta anche con Alba, che dopo le critiche, le dice di star serena, meno angosciata e non sempre prevenuta, di sorridere di più.

SELVAGGIA LUCARELLI, CHE VOTI DARA' QUESTA SERA? (BALLANDO CON LE STELLE, 1 APRILE 2017) - I social continuano a parlare di lei, molti le vanno contro, ma Selvaggia risponde ad ogni tipo di commento. Non ha peli sulla lingua, non è solo bella ma anche intelligente. Giudice spietato che fa parlare di sè, ma senza nascondersi dietro a nessuno. Chi sarà il prossimo concorrente a ricevere i suoi crudi giudizi? Lo scopriremo questa sera, sabato 1 Aprile su Rai Uno.

