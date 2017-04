SHADY FATIN CHERKAOUI / Nelle vesti di maestra di piano (Amici 16, serale 1 aprile)

Amici 2017

SHADY FATIN CHERKAOUI, LA CANTANTE DELLA SQUADRA DEI BIANCHI: NELLE VESTI DI MAESTRA DI PIANO (AMICI 16, SERALE 1 APRILE) – Tra poche ore va in onda sulle frequenze di Canale 5 il secondo appuntamento della fase serale del programma Amici 16 condotto da Maria De Filippi. Tra le concorrenti in gara c’è anche la cantante Shady Fatin Cherkaoui componente della squadra dei Bianchi capitanata da Morgan. In attesa di vedere le sue esibizioni nello studio di Canale 5 frutto del lavoro settimanale, vi segnaliamo la giovane artista nei giorni scorsi all’interno della casetta dei Bianchi ha trovato modo di rilassarsi un po’ assieme al collega e compagno di squadra Sebastian. I due si sono ritrovati in sala prove con Shady che ha fatto da Cicerone – professore nei confronti di Sebastian spiegandogli come si suoni il pianoforte. In effetti, il ballerino ha mostrato grande interesse nei confronti dello strumento tant’è che una volta rimasto da solo ha iniziato a strimpellare qualcosa mettendo a frutto le dritte di Shady.

SHADY FATIN CHERKAOUI, LA CANTANTE DELLA SQUADRA DEI BIANCHI: VINTO IL BALLOTTAGGIO CON MICHEL (AMICI 16, SERALE 1 APRILE) – La prima puntata della fase serale di Amici 16 ha regalato alla cantante dei Bianchi Shady Fatin Cherkaoui tantissime emozioni. Si è passati dalla delusione per una sconfitta iniziale nella propria sfida alla gioia per la vittoria nel ballottaggio passando per interminabili minuti di tensione dovuti alla paura di poter essere eliminata dal programma gettando alle ortiche diversi mesi di intenso lavoro. Ma andiamo con ordine. La cantante ha proposto al pubblico tre intense esibizioni. Nello specifico ha cantato Stay Home, quindi il brano Questa sono io e Feelings. Riavvolgendo il nastro della puntata, la giovante cantante nata a Milano ha avuto la peggio nella sfida con Federica ed in ragione del nuovo regolamento in vigore da questa edizione si è ritrovata immediatamente a rischio eliminazione andando al ballottaggio con Michel. La cantante qui ha avuto la meglio nei confronti del collega scongiurando quello che sarebbe stato un doloroso addio.

