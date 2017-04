SIMONE MONTEDORO E ALESSANDRA TRIPOLI/ Cosa porteranno in pista? (Ballando con le stelle, 1 aprile 2017)

Simone Montedoro con Alessandra Tripoli

SIMONE MONTEDORO E ALESSANDRA TRIPOLI, UN JIVE ALLA HAPPY DAYS (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 1 APRILE) - Nella puntata di Ballando con le Stelle di sabato 25 marzo i concorrenti della pista da ballo più famosa d'Italia sono invitati a improvvisare un ballo a primo ascolto, riuscendo anche a riconoscere il motivo danzato: Simone Montedoro, il simpatico attore italiano protagonista della fiction Don Matteo, si muove allegramente, capendo lo stile del twist sulle note di Tintarella di luna di Mina. Nella seconda fase del programma la coppia formata da Simone Montedoro e la sua maestra siciliana Alessandra Tripoli interpreta un jive calandosi nei panni di Fonzie e Sottiletta del celebre telefilm Happy Days: la giuria valuta positivamente l'esibizione anche se critica l'atteggiamento polemico della maestra e la sua reazione della precedente puntata. Nonostante questi intoppi la coppia prosegue per la gara ancora una volta brillantemente.

SIMONE MONTEDORO E ALESSANDRA TRIPOLI, UNA COPPIA AFFIATATA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 1 APRILE) - L'attore italiano Simone Montedoro ha come pregi una buona musicalità, sa muoversi bene e affronta ogni gara con il sorriso e il suo spirito sempre allegro: sono sempre esilaranti le prove con la sua maestra Alessandra Tripoli durante la settimana, dove i due sanno creare siparietti e far divertire il pubblico. Oltre alle capacità artistiche del concorrente, notevoli, il pregio di rilievo è l'atteggiamento di Simone Montedoro, la sua voglia di fare, imparare, la determinazione di crescere e proseguire con gioia e serenità. Una persona intelligente, fresca, che sa incassare i colpi e le critiche con umiltà e prendere spunto per nuove evoluzioni, diversi balli e nuove esperienze assieme alla sua maestra professionista che lo sa sempre spronare; questa è una coppia veramente affiatata, una di quelle che può proseguire e arrivare ai primi posti.

SIMONE MONTEDORO E ALESSANDRA TRIPOLI, PER LORO UN TANGO ARGENTINO? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 1 APRILE) - Nella puntata di questa sera di Ballando con le Stelle di sabato 1 aprile la coppia formata da Simone Montedoro e la sua compagna Alessandra Tripoli deve affrontare nuovi balletti sempre più difficili e coinvolgenti: il pubblico appassionato al programma di Milly Carlucci si aspetta questa volta un Simone sensuale, magari in un tango argentino e apache, che dimostra una nuova parte di se stesso. Forza Simone, incendia la pista!

