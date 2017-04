STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Amici 16, L'era glaciale (sabato, 1 aprile 2017)

Stasera in tv Mediaset, Amici 16

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 1 APRILE 2017 - Sabato sera di assoluto spessore sui canali in chiaro Mediaset. Sarà un primo aprile nel segno di film, serie tv, talent show e cartoni animati: insomma, una serata per tutti i gusti, come da tradizione per le reti Mediaset. In ottica ascolti, sarà una lotta a due tra il talent show 'Amici 16' e il celeberrimo cartone animato 'L'era glaciale'.

Iniziamo il nostro viaggio con Canale 5 che propone un pezzo da novanta come la sedicesima edizione di 'Amici', talent show presentato da Maria De Filippi. Nella seconda serata, oltre a giudici e professori di canto della scuola come Morgan e Fabrizio Moro, sarà protagonista un grande ospite internazionale come l'attore di Matt Dillon. Serata nel segno dei cartoni animati e dei supereroi su Italia 1. Alle 21.10 ecco un grande classico come 'L'era Glaciale': uscito nelle sale nel 2002, realizzato da Blue Sky Studios, il film d'animazione vede protagonisti simpatici animali del 20.000 a.C. (un mammut, una tigre e un bradipo) che fanno squadra per riportare un bambino nella sua tribù. A seguire, spazio per i supereroi con 'Arrow': in programma l'episodio della quinta stagione 'Bratva', che vede il team Arrow in missione per trovare Walker, scappato in Russia). In programma poi 'Gotham' e la puntata della seconda stagione 'Mister Freeze'. Su Rete 4 ecco 'Costretto al silenzio', thriller del 2013 che racconta i momenti difficili di una comunità Amish nell'Ohio, alle prese con una serie di efferati ed inaspettati omicidi. Protagonista Kate Burkholder, una giovane che abbandona la comunità e la riabbraccia 15 anni dopo come capo della polizia. Alle 23.25, sempre su Rete 4, ecco 'Detonator', film d'azione che vede protagonista Beay Stoddard, ex agente dell'Fbi che – nonostante sia ormai solo un ispettore postale – ritorna in gioco per indagare su una serie di pacchi esplosivi che mettono in subbuglio la California.

Commedia sentimentale su La 5: in onda 'Sotto il segno dei gemelli', film per la televisione tedesca che fa parte della collana che porta il nome della scrittrice di romanzi rosa Rosamunde Pilcher. Storia interessante, all'insegna di desideri in punto di morte, scambi di personalità e intrighi amorosi. Se Mediaset Extra propone la replica dell'edizione del mercoledì de 'Le Iene Show' (sugli scudi ancora una volta servizi di approfondimento e dal piglio satirico), su Iris spazio invece alla spassosa commedia all'italiana "Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio" (protagonista assoluto il celeberrimo Lino Banfi). Spostando le nostre attenzioni su Italia 2, ecco "Il Cartaio", thriller firmato da Dario Argento: Stefania Rocca, Claudio Santamaria e Silvio Muccino sono i protagonisti di una storia dai tratti horror e segnata da uno spietato serial killer. Chiudiamo la nostra carrellata con Top Crime, che propone due episodi della celeberrima serie "CSI New York" (in programma 'Il mercante d'arte' e 'Riciclaggio'), mentre su Boing spazio per due puntate di serie d'animazione del calibro di "Uncle Granpa" e "Doraemon".

PROGRAMMAZIONE MEDIASET DI STASERA



CANALE 5

21:10 AMICI 16, talent show

ITALIA 1

21:10 L'ERA GLACIALE, film d'animazione

22:55 ARROW – BRATVA, serie tv

23:45 GOTHAM - MISTER FREEZE, serie tv

RETE 4

21:15 COSTRETTO AL SILENZIO, film

23:25 DETONATOR, film

LA 5

21:10 ROSAMUNDE PILCHER: SOTTO IL SEGNO DEI GEMELLI, film

MEDIASET EXTRA

21:15 LE IENE SHOW, intrattenimento

IRIS

21:00 OCCHIO MALOCCHIO PREZZEMOLO E FINOCCHIO, film

ITALIA 2

21:10 IL CARTAIO, film

TOP CRIME

21:10 C.S.I. NY (2 episodi), serie tv

BOING

21:00 UNCLE GRANDPA (2 episodi), serie animata

21:50 DORAEMON (2 episodi), serie animata

