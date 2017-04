STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Ballando con le stelle, Gomorra 2 (sabato, 1 aprile 2017)

Stasera in tv Rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 1 APRILE 2017 - Il sabato sera delle reti Rai si fa sempre forte di uno dei programmi di intrattenimento che negli ultimi anni ha fatto maggiore successo e continua a guadagnarsi delle percentuali di share lusinghiere. Si tratta di Ballando con le stelle, che va puntualmente in onda in prima serata su Rai Uno. Accanto a questo inossidabile programma si contendono la prima serata sulle altre reti Rai film e telefilm di diversi generi.

Rai Uno alle 20:35, subito dopo l'informazione del TG1, trasmette le sfide di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. In gara ci sono coppie formate da un ballerino professionista e da un protagonista del mondo dello spettacolo che deve muovere i suoi primi passi di danza. Una severissima giuria giudica i migliori e i peggiori. In seconda serata su Rai Uno va in onda Top-Tutto quanto fa tendenza, un magazine dedicato al mondo della moda condotto da Valeria Oppenheimer che conduce alla scoperta delle novità del momento nel panorama italiano e internazionale. Anche Rai Due ha un appuntamento fisso del sabato sera, confermato anche per sabato 1 aprile 2017. Si tratta dei nuovi episodi di due telefilm americani nati da una stessa idea. Prima va in onda N.C.I.S. Los Angeles con l'episodio Menti malate, poi segue N.C.I.S. New Orleans con uomo in fiamme. Entrambe propongono appassionanti casi che i poliziotti devono risolvere. Rai Tre in prima serata propone le nuove puntate, per la prima volta trasmesse in chiaro, della seconda serie della fiction Gomorra, seguitissima e amatissima dal pubblico italiano. La serie è tratta dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano e racconta il mondo della camorra. Stasera vengono trasmessi i primi due episodi della seconda stagione, Vita Mia e Lacrime e sangue. In seconda serata ci sono le notizie del TG3 dal mondo.

Rai 4 propone il primo film del palinsesto Rai del 1 aprile, Kickboxer il nuovo guerriero (1989) con Jean Paul Van Damme. Il film ebbe un grande successo all'epoca e ne furono girati diversi sequel; si basa sopratutto su scontri di arti marziali. Un altro film è in programmazione su Rai Movie e si tratta di Quelli della San Pablo (The sand pebbles, 1966), con Steve McQueen. La pellicola racconta le vicende dell'equipaggio di una vecchia nave cannoniera che si trova coinvolta nelle vicende della rivoluzione in Cina del 1926. A completare il palinsesto Rai di sabato 1 aprile restano Rai 5 e Rai Premium. Su Rai 5 viene trasmesso lo spettacolo teatrale L'anatra all'arancia, nella versione interpretata da Luca Barbareschi al Teatro Eliseo di Roma. Infine, Rai Premium propone il film tv di Marco Tullio Giordana Lea che racconta la vicenda realmente accaduta di una collaboratrice di giustizia.

PROGRAMMAZIONE RAI DI STASERA

Rai Uno

ore 20:35, Ballando con le stelle, talent show

ore 00:25, Top Tutto quanto fa tendenza, programma di approfondimento

Rai Due

ore 21:05, N.C.I.S. Los Angeles, telefilm poliziesco

ore 21:50, N.C.I.S. New Orleans, telefilm poliziesco

Rai Tre

ore 21:15, Gomorra 2 - la serie, fiction tv

ore 23:10, TG3 nel mondo, programma di informazione

Rai 4

ore 21:16, Kickboxer il nuovo guerriero, film d'azione

Rai 5

ore 21:15, L'anatra all'aranzia, spettacolo teatrale

Rai Movie

ore 21:10, Quelli della San Pablo, film drammatico

Rai Premium

ore 21:10, Lea, film tv drammatico

© Riproduzione Riservata.