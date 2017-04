STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Apb e In Treatement (sabato, 1 aprile 2017)

Sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 1 APRILE 2017 - Anticipiamo di seguito la programmazione dei palinsesti Sky prevista per la prima serata di sabato 1 Aprile 2017: Sky offre un'ampia gamma di programmi per soddisfare tutti i gusti e le esigenze, dal calcio al cinema, dai reality ai documentari.

Per quanto riguarda Fox, celebre canale di intrattenimento per serie tv e animazione, l'appuntamento è previsto alle 21.00 con APB, la prima puntata della prima stagione. L'episodio riguarderà l'imicidio di un amico del miliardario Reeves, che decide di acquistare il 13esimo distretto di polizia di Chicago. Su Fox Crime, invece, andrà in onda NCIS alla sua tredicesima stagione. La serie racconta le indagini di due agenti speciali. Su Sky Atlantic è prevista la messa in onda di "In Treatment", in prima TV: con Sergio Castellitto, la serie racconta dei numerosi casi studiati dal dottor Giovanni Mari. Su Fox Life sarà la volta di "Chirurgia estrema", alla sua tredicesima stagione. Due chirurghi riparano i danni provocati dai precedenti interventi, cambiando in maniera positiva la vita dei propri pazienti. Su Sky Uno, appuntamento alle 21.00 con Celebrity Masterchef Italia, seguitissimo cooking show in cui aspitanti chef si sfidano per diventare lo chef migliore, per migliorare le proprie abilità.

Veniamo ai canali dedicati al cinema. Su Sky Cinema 1 andrà nuovamente in onda la serie "In Treatment", alla sua terza stagione. Su Sky Cinema Family, invece, sarà la volta di un grande classico dell'animazione, vincitore del premio Oscar, il lungometraggio della Disney "A Bug's Life- Megaminimondo". la pellicola racconta le avventure di Flick, una formica dal quoziente intellettivo elevato, che dovrà attuare un ingegnoso piano, insieme ad altri amici insetti, per sventare l'attacco del suo mondo da parte delle cavallette. Su Sky Cinema Passion andrà in onda, alle 21.00, un film intitolato "Dal profondo del cuore": si tratta di un film drammatico del 2012, che segue le vicende di Richard, un alcolizzato che ha perso sia la famiglia che il lavoro, cerca un riscatto una nuova speranza grazie all'aiuto di una figura spirituale inaspettata. Infine, su Sky Cinema Max, canale dedicato spesso al mondo del giallo e del thriller, andrà in onda alle 21.00 "Sol Levante", un film con Harvey Keitel Wesley Snipes e Sean Connery. Si tratta di un'intricata trama secondo cui, ad un party d'elite, viene uccisa una prostituta. La scena viene registrata, toccherà ai due tenenti Connor e Smith smascherare le tecniche dell'assassino per truccare le immagini.

PROGRAMMAZIONE SKY DI STASERA -

Fox

ore 21.00 Apb, fiction



Fox Crime

ore 21.00 NCIS, crime

Sky Atlantic

ore 21.00 In Treatement, serie tv

Sky Uno

ore 21.10 MasterChef Italia, cookie talent show

Fox Life

ore 21.00 Chirurgia Estrema, docu-fiction

Sky Cinema 1

ore 21.30 In Treatment, serie tv



Sky Cinema Family

ore 21.20 A Bug's Life - Megaminimondo, animazione



Sky Cinema Passion

ore 21.10 Dal profondo del cuore, drammatico



Sky Cinema Max

ore 21.20 Sol Levante, thriller

