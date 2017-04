STEFANO DE MARTINO / Sempre più seguito sui social, e in tv? (Oggi, 1 aprile)

Stefano De Martino (foto da Instagram)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: TANTI APPREZZAMENTI SUI SOCIAL DAI PROPRI FANS - In queste ore si sta parlando tantissimo del noto ballerino napoletano Stefano De Martino per via delle presunta gelosia nei confronti dell’ex moglie Belen Rodriguez e dell’altrettanta presunta rabbia per aver visto il professor Boosta di Amici iniziare una relazione con la donna che il mondo del gossip le aveva appioppato come la sua nuova fidanzata. Uno stare continuamente sotto i riflettori del gossip che tuttavia giova molto alla propria immagine e alla propria fama. La conferma arriva dal crescente numero di utenti che lo seguono con costanza sui social, apprezzando le sue foto, i suoi post e soprattutto lasciando commenti di supporto nei suoi confronti. Ad esempio nelle ultime ore ha postato una foto con un suo primo piano per pubblicizzare un noto brand di moda ed ha immediatamente raccolto circa 100 mila Mi Piace ed una miriade di commenti di apprezzamento nei suoi confronti: “Meraviglioso”, “Sei un ragazzo speciale.. oltre che un ballerino bravissimo” e “Bravo e bello! I love you”. Clicca qui per vedere il post.

