Silvia Notargiacomo/ Ecco chi è la fidanzata di Ermal Meta: "L'amore per me è tutto"

Silvia Notargiacomo fidanzata di Ermal Meta, Instagram

Ermal Meta, la fidanzata è la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo: "L'amore ha un ruolo centrale nella mia vita" - Ermal Meta è uno dei quattro nuovi giudici di Amici di Maria De Filippi, ruolo che la conduttrice ha proposto al cantante (conosciuto durante il Festival di Sanremo) dopo l'ospitata al talent di Canale 5. Lo svela proprio lui, nel corso di un'intervista al settimanale Chi dove si addentra anche in aspetti più privati della sua vita, come l'amore. Ermal Meta è infatti felicemente fidanzato da sette anni con la speaker radiofonica, Silvia Notargiacomo e nel corso dell'intervista svela: "L’amore nella mia vita ha un ruolo centrale. Amo e difendo l’amore. - racconta il cantante di "Vietato morire", non addentrandosi nel merito del suo rapporto con Silvia ma tenendosi sul concetto generico - Quando noi facciamo qualcosa, ruota intorno all’amore. È un po’ come il sole, quando non c’è non vuol dire che non esista, soltanto che non c’è in quel momento. Tutto qui. Volete sapere come sta il mio cuore? Diciamo che è ben alimentato".

Ermal Meta giudice di Amici 2017: ecco quando è arrivata la proposta di Maria De Filippi - Probabilmente qualcuno avrà iniziato a seguirlo e ad ascoltarlo con attenzione soltanto dopo la sua avventura al Festival di Sanremo 2017, ma la carriera di Ermal Meta affonda le sue radici in un tempo non recentissimo: "Sono vent’anni che faccio gavetta. - annuncia il cantante al settimanale di Alfonso Signorini - Ogni giorno ricomincio da capo. Ogni giorno mi sveglio con la voglia di imparare qualcosa. Il titolo? Potrebbe essere “Ricordati di disobbedire” strofa del testo Vietato morire, portato a Sanremo". Ermal racconta poi nei dettagli di come, dietro le quinte di Sanremo, Maria De Filippi gli abbia sussurrato 'Mi piace molto la tua canzone, testo e musica bellissimi' e di come tale commento l'abbia colpito, tanto da farlo rimanere senza parole. Ma è proprio nel corso dell'ospitata al pomeridiano di Amici qualche settimana fa che è arrivata la proposta di fare il coach - "Pensaci, riflettici" - è stato l'invito della De Filippi ed Ermal non ha potuto che dire sì.

