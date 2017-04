Supergirl 2 / Anticipazioni episodio 11: Lillian minaccia di far esplodere la città! (puntata 1 aprile 2017)

Supergirl 2, in prima Tv assoluta su Italia 1

SUPERGIRL 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'1 APRILE 2017, EPISODIO 11 "LUTHOR" - Lena decide alla fine di testimoniare contro la madre e Kara la incoraggia a farle visita. Lillian rivela quindi alla figlia che in realtà il marito l'ha concepita con un'altra donna. Intanto, un pacchetto di kryptonite sintetica viene inviata a Corben. Mentre sta testimoniando, quest'ultimo attacca la Corte e libera Lillian, mentre viene diffuso un video che mostra Lena rubare la sostanza. La leader della Luthor viene quindi arrestata con l'accusa di complicità con Lilian. Kara rimane l'unica persona a credere all'innocenza della donna, ma Lillian preleva in seguito Lena grazie ad un dispositivo remoto creato in passato da Lex, prima della sua prigionia, e la costringe ad accedere ad un deposito di armi aliene, molti dei quali diventano di sua proprietà. Kara interviene poco dopo, mentre Winn conclude che la sostanza sintetica sta diventando sempre più instabile e che presto esploderà.

SUPERGIRL 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Dalle 19:25 di oggi, sabato 1 aprile 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Supergirl 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 12°, dal titolo "Luthor". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in seguito all'ammissione da parte di Mon-El di provare un forte sentimento per lei, Kara decide di affrontarlo nel locale in cui lavora e gli rivela di essere d'accordo con la sua decisione. Non crede infatti che fra loro due le cose funzionerebbero, ma l'alieno ha comunque un comportamento schivo e distante nei suoi confronti. Mentre è ancora pensierosa, Alex chiede alla sorella se per una volta possono evitare di festeggiare il suo compleanno insieme, dato che vuole uscire con la fidanzata. Kara accetta, ma rimane comunque con mille dubbi. Intanto, J'onn continua a sorvegliare M'gann per paura che i Marziani Bianchi arrivino sulla Terra e cerchino di attaccarla, ma proprio pochi istanti dopo, vengono aggrediti. Solo l'intervento di Supergirl si rivelerà essenziale, ma la Marziana non intende accettare che J'onn affronti il pericolo con lei, dato che il bersaglio non è lui. Dopo essersi allontanata dal DEO, M'gann reincontra Armek, il marito, nel locale. I rapporti fra i due sono molto tesi, soprattutto perché in passato la Marziana ha tentato di ucciderlo. Armek le rivela inoltrre che si trova lì per prelevarla e riportarla sul loro pianeta, dove verrà sottoposta a giudizio per via del suo tradimento. Anche se la moglie afferma di non averla paura della sua gente, il Marziano insinua che potrebbe fare del male a J'onn e Kara. Se non si consegnerà a loro entro poche ore, i suoi amici saranno salvi, altrimenti li brucierà vivi personalmente. Poco dopo, J'onn riesce a convincere M'gann a seguirlo al DEO, ma qualche istante dopo, un'altra M'gann fa il suo ingresso nella base. Capiscono così che la prima Marziana è in realtà Armek, ma la lotta che viene ingaggiata vede la squadra fortemente in difficoltà. In seguito l'alieno riesce a fuggire lasciando la base al buio. J'onn decide quindi di isolare immediatamente la DEO, visto che l'unico modo per catturarlo è intrappolarlo all'interno. Il fatto che possa assumere le sembianze di chiunque, porta ogni membro del team a sospettare degli altri. Winn propone di fare delle domande personali in modo che possano incastrare il Marziano, ma J'onn rivela che gli alieni sono anche in grado di leggere i pensieri. Poco dopo, uno degli agenti punta l'arma contro i compagni e la situazione diventa sempre più critica. Kara però chiede a J'onn di usare i suoi poteri mentali in modo da individuare il finto umano, ma non riesce a causa di u'interferrenza psichica.

