THE CODE/ Su Canale Nove il film con Morgan Freeman e Antonio Banderas (oggi, 1 aprile 2017)

The Code, film prima serata

THE CODE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 1 APRILE 2017: IL CAST - The Code, il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 1 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller - azione The Code. Pellicola a stelle e strisce realizzata nell’anno 2009 che ha visto alla regia Mimi Leder con soggetto e sceneggiatura di Ted Humphrey mentre nel cast si contano diversi attori di grande fama e spessore come Morgan Freeman, Antonio Banderas, Radha Mitchell e Robert Foster. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE CODE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 1 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nome Keith Ripley (Morgan Freeman) noto per essere un ladro internazionale e molto esperto e calcolatore. La sua peculiarità è il furto con destrezza e che ha lavorato sempre al fianco del suo amico e socio Viktor Korolenko. Questo però è per Keith il momento di ritirarsi dalla scena, ma non può farlo in quanto il suo amico muore improvvisamente. Questa morte gli causa problemi non solo da un punto di vista morale ma anche personale in quanto il socio aveva un conto in sospeso con la mafia russa e quindi suo malgrado ora dovrà essere lui stesso a far fronte a questo ingente debito. Deciso a chiudere i conti con questo passato fatto di malavita, il ladro si convince sempre di più che deve tentare un ultimo grande colpo ossia il più grande della sua vita e della sua carriera di ladro. Si tratta quindi di rubare le due uova di Fabergé. Keith è ben cosciente che l’impresa è alquanto rischiosa e che dovrà mettercela tutta per cercare di portarla a termine, ma allo stesso tempo sa che deve avvalersi del prezioso supporto di un suo collega. In particolare Keith sceglie un giovane ladro di nome Gabriel Martin (Antonio Banderas), molto astuto e scaltro. Quest’ultimo viene quindi informato che è necessario rubare il noto tesoro della zarina Fedorovna che consiste appunto nelle uova di Fabergé. Il ladro però finisce con il perdere la testa per la figlioccia di Ripley, Alexandra rivelando però di non essere quello che aveva fatto credere a tutti.

© Riproduzione Riservata.