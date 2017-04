THOMAS BOCCHIMPANI / Incassa i complimenti di Morgan (Amici 16, serale 1 aprile)

Amici 2017, squadra Bianca

THOMAS BOCCHIMPANI, IL CANTANTE DELLA SQUADRA DEI BIANCHI: I COMPLIMENTI DI MORGAN (AMICI 16, SERALE 1 APRILE) – Maria De Filippi questa sera ritornerà ad essere protagonista su Canale 5 conducendo il secondo atteso appuntamento con la fase serale del celebre talent Amici 2016. In campo le due squadre: quella dei Bianchi capitanata dal leader dei Blue Vertigo Morgan e quella dei Blu guidata dalla nota cantante di origini friulana Elisa. Nella fila dei Bianchi è presente il giovane cantante Thomas Bocchimpani che con il passare del tempo sta conquistando una sempre maggiore fetta di pubblico. Anche lo stesso Morgan sembra essere diventato un ‘fan’ di Thomas come del resto confermano le dichiarazioni rilasciate dal cantante al quotidiano La Stampa. Infatti, Morgan ha rimarcato: “È umile, ascolta e non si dà arie. Ma quest’anno quelli che apprezzo di più sono i ballerini. Si ammazzano di lavoro, stanno zitti, ascoltano i consigli dei loro coach. Ragazzi cha sanno cosa vuol dire faticare”.

THOMAS BOCCHIMPANI, IL CANTANTE DELLA SQUADRA DEI BIANCHI: LA SUA PRIMA AL SERALE (AMICI 16, SERALE 1 APRILE) – Thomas Bocchimpani è stato uno dei grandi protagonisti della prima puntata serale del talent di Canale 5 Amici. Infatti, il concorrente della squadra dei Bianchi è stato chiamato in causa in ben tre occasioni dimostrando di essere subito in palla nonostante qualche piccolo momento di oggettiva difficoltà. Il giovane cantante ha avuto modo di rompere il ghiaccio duettando la fianco del proprio capitano Morgan nel pezzo Complicità. Una buona performance che senza dubbio ha fatto accrescere la sua autostima. Analizzando la sua prima puntata serale c’è però da sottolineare come abbia perso la sfida con Markov il che l’ha messo immediatamente a rischio eliminazione. Una battuta d’arresto che avrebbe potuto influenzare la bontà delle sue performance successive tant’è che ha ceduto anche a Riccardo, ma che invece ha permesso di far emergere il suo carattere. Infatti, Thomas ha terminato la puntata in crescendo vincendo il duello con Cosimo. Insomma, una prova tutto sommato positiva ma che ha lasciato trasparire una mancanza di esperienza dovuta ai suoi sedici anni.

