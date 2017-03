The Flash 3 / Anticipazioni episodio 3x12: Wells è stato rapito! Il ritorno di Grodd (1 aprile 2017)

The Flash 3, in prima Tv assoluta su Italia 1

THE FLASH 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'1 APRILE 2017, EPISODIO 12 "INTOCCABILE" - Barry e Wally proseguono la loro formazione per salvare Iris dal futuro che l'attende e ingaggiano una gara, in cui Flash elimina l'avversario grazie ad un trucco. Julian invece trova il cadavere di una persona uccisa otto giorni prima ed informa Joe del fatto che il responsabile sia di certo un metaumano. Il corpo viene portato ai Laboratori STAR per le dovute indagini, durante le quali Caitlin e Julian assistono alla sua combustione. Iris confessa in seguito a Barry di aver paura di ciò che potrebbe accaderle in futuro, mentre il metaumano responsabile dell'omicidio attacca Joe e rivela di volersi vendicare la Polizia per l'arresto subito nel Flashpoint. Il metaumano cerca quindi di disintegrare un treno in cui si trova anche Hoe, costringendo Barry ad intervenire all'istante. Flash insegna quindi a Wally come sfruttare parte del suo potere per sconfiggere il criminale, ma l'evento fa intuire a Joe che ci il team gli stia nascondendo un segreto. Durante un nuovo allenamento, Jesse attraversa il portale e chiede l'aiuto di Wally: il padre è stato rapito da Grodd e trasportato a Gorilla City.

THE FLASH 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nel preserale di oggi, sabato 1 aprile 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di The Flash 3, in prima Tv assoluta. Sarà il 12°, dal titolo "Intoccabile". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: una cacciatrice di taglie, conosciuta come l'Esattrice, giunge da Terra-19 con lo scopo di catturare HR (Tom Cavanagh). Sul loro pianeta, infatti, i viaggi interdimensionali sono proibiti e lo scienziato era informato riguardo al reato. Una volta individuata grazie alle immagini della vidoesorveglianza, Gipsy (Jessica Camacho) rivela a Cisco (Carlos Valdes) che HR ha inviato continuamente la cronaca delle loro avventure su Terra-19. Cisco invece rimane conquistato dalla ragazza, mentre HR rivela al team che i viaggi sono diventati vietati in seguito ad una catastrofe di grandi dimensioni. Dato che Barry (Grant Gustin) ha visto lo scienziato nella sua visione, è restio a lasciarlo andare, ma Julian (Tom Felton) ipotizza che consegnarlo a Gipsy potrebbe modificare il futuro sulla morte di Iris (Candice Patton). Il piano di Barry è comunque di impedire all'Esattrice di prelevare lo scienziato, ma Cisco lo precede e sfida Gipsy al duello, nonostante sia all'ultimo sangue. La ragazza gli concede quindi 24 ore di tempo per prepararsi, ma Cisco inizia a temere che possa ucciderlo. Il team inizia quindi a studiare il modus operandi dell'Esattrice, che ha inoltre gli stessi poteri di Vibe. Più tardi, Iris cerca di parlare con il padre della possibilità di allargare la famiglia, ma solo per permettere a Wally (Keiynan Lonsdale) di sottrarre qualcosa dall'ufficio di Joe (Jesse L. Martin). Durante l'allenamento, Barry dimostra di essere particolarmente nervoso, finendo per arrabbiarsi fortemente con Cisco. L'amico decide di affrontarlo e solo allora Barry confessa di essere teso per lo scontro con Savitar, di cui ammette di avere paura. Vengono interrotti però da Julian, che annuncia di aver trovato il modo per sconfiggere Gipsy. Ha notato infatti che quando usa i portali, per qualche frazione di secondo i suoi piedi non toccano terra e che quindi è instabile. Intanto, Wally ed Iris decidono di incastrare un pericoloso trafficante d'armi su cui la Polizia sta indagando. La giornalista in particolare dimostra di non avere paura della morte avvicinandosi pericolosamente all'arma del criminale. Joe tuttavia rimprovera entrambi i figli, dato il grande pericolo che hanno corso. Quella sera, Cisco affronta Gipsy in combattimento, ma l'Esattrice lo trasporta su un'altra dimensione per distrarlo. La ragazza sente comunque la sua paura e crede di poterlo sconfiggere facilmente, ma Viber mette in atto il suo piano e l'atterra, vincendo l'incontro. Secondo la legge di Terra-19 può quindi tenersi HR, ma visto che risparmia la sua vita, Gipsy ne rimane fortemente colpita. Annuncia tuttavia che dovrà fingere di aver ucciso lo scienziato per non subire delle conseguenze. Prima che i due possano baciarsi, la ragazza riattraversa il portale e scompare. Più tardi, Barry assicura ad Iris che la salverà, ma la fidanzata non sa che sta appositamente aumentando la velocità di Wally in modo che sia lui a salvare la sorella da Savitar.

