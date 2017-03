UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Victor e Maria Luisa presto sposi?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: HIBIBA E' DAVVERO SINCERA? - Le puntate spagnole di Una vita che verranno trasmesse la prossima settimana continueranno a concedere ampio spazio alle vicende di Pablo, più che mai deciso a riconquistare Leonor. Dopo avere subito il nuovo rifiuto della moglie, il fratello di Manuela si era rivolto a Hibiba, ottenendo da lei qualche spiegazione riguardo quanto accaduto a Fernando Poo. Ma quali sono le vere intenzioni di questa new entry che giorno dopo giorno appare più misteriosa? La donna, infatti, finirà per manipolare il ragazzo, dandogli una versione dei fatti decisamente diversa da quanto è davvero accaduto nell'isola africana. La donna gli prometterà di aiutarlo a riconquistare Leonor ma ci sarà davvero da credere a questa sue parole? Nel frattempo ci sarà un altro mistero da risolvere: Pablo scoprirà le intenzioni della moglie di vendere la sua metà delle miniere d'oro ad un misterioso compratore. Di chi si tratta? Anche in questo caso Hibiba sarà coinvolta?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 1 APRILE: VICTOR E MARIA LUISA PRESTO SPOSI - Ottime notizie arrivano per i telespettatori di Una vita, che potranno seguire anche oggi le vicende della loro telenovela preferita. Amici, infatti, da oggi non andrà più in onda di pomeriggio permettendo alle vicende di Acacias 38 di riprendere il suo posto, come accaduto lo scorso anno. Sarà un sabato all'insegna di qualche buona notizia: Martin non avrà il coraggio di sparare a Calanda, tornando indietro sui suoi passi all'ultimo momento. E poco dopo l'anarchico gli confermerà che non sarà necessario compiere tale attentato, la sua idea potrebbe essere un'altra! Tano si confronterà con Maria Luisa e Victor dicendo loro di averli visti baciare nell'androne del palazzo. Anche se lui li tranquillizzerà dicendo che manterrà il segreto su quanto scoperto, i pettegolezzi continueranno a diffondersi, tanto da spingere Victor a fare il grande passo. Chiederà a Ramon di concedergli la mano di Maria Luisa, otterrà il suo permesso?

© Riproduzione Riservata.