UOMINI E DONNE/ Andrea Damante al centro delle critiche: la stoccata di Iconize! (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI E NEWS: ANDREA DAMANTE CRITICATO ANCORA, ECCO DA CHI E PERCHÉ - Andrea Damante e Giulia De Lellis, sono tra le coppie più amate e criticate del trono classico di Uomini e Donne. In attesa che questa seconda stagione del programma possa regalare alla trasmissione di Queen Mary nuovo smalto, scopriamo cosa accade attorno al patinato mondo di ex tronisti e corteggiatrici. Andrea e Giulia, dopo la scelta, hanno deciso di lanciarsi nel mondo dello spettacolo in ogni modo possibile, ecco perché, dopo l'esperienza del deejay al Grande Fratello Vip, i riflettori sono rimasti saldamente puntati sulla coppia. Merito anche del "triangolo" venutasi a creare con Asia Nuccetelli che, piaccia o meno, ha regalato alla coppia nuova visibilità. Dopo la parentesi legata al GF Vip, Andrea e Giulia hanno fatto capolino alla corte di Maria in più di una occasione, anche per via delle puntate speciali organizzate in maniera strampalata dalla redazione del programma più seguito del pomeriggio italiano. Nel frattempo, Andrea e Giulia sono diventati dei perfetti "prezzemolini" dispensando consigli ed opinioni da Barbara d'Urso, sia a Domenica Live che nel corso di Pomeriggio 5. Di seguito, i ragazzi hanno anche lanciato una linea di costumi propria, suscitando l'ilarità di Oscar Branzani (che proprio di questo, si occupava ancor prima di diventare famoso). Dopo la stoccata dell'ex tronista, arriva anche l'ironia di Iconize. Il milanese infatti, ha criticato i costumi di Andrea Damante ed anche le sue doti canore pubblicando una conversazione privata insieme ad una fan e, quest'ultima sosteneva: “Damante le ha provate tutte, a cantare sembra Justin Bieber quando è in calore, ora è il momento del beach". Per tutta risposta però, Andrea ha anche messo un like all'artista, a testimonianza, che forse, non si è arrabbiato. Oppure, se volessimo essere "cattivelli": in rete tutti vedono tutto, e il gesto "sportivo" è sempre premiato di fronte ad una sfuriata o una replica piccata. Damante tronista, “gieffino”, opinionista, stilista, deejay, cantante… e poi? Non sarà un po’ esagerato frullare tutto insieme? Chi troppo vuole…

