UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani “l’ostinata”, lei vuole solo Marco Firpo (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: CRITICHE SULL’OSTINAZIONE DI GEMMA GALGANI - Gemma Galgani è costantemente al centro delle critiche del popolo della rete. La dama torinese del trono over di Uomini e Donne, tiene alta l'attenzione sulle sue dinamiche ma, per forza di cose, i suoi sviluppi sentimentali "spaccano" il popolo dell'internet (ma anche quello da casa...). Cosa è successo ultimamente nella gloriosa quanto impetuosa corte di Queen Mary? Scopriamolo subito! Nel corso della giornata di ieri, i fan di Uomini e Donne speravano di ritrovare in scena Gemma Galgani alle prese con il suo riavvicinamento a Marco Firpo. L'attesa però, non è stata ripagata in quanto, al posto di dame e cavalieri abbiamo ritrovato il simpatico faccino da scugnizzo di Stefano De Martino. Il danzatore campano infatti, ha presentato un appuntamento speciale di Amici 16 e, secondo le ultime news, pare proprio che Mediaset possa essere corsa ai ripari con una puntata speciale per via degli ascolti "traballanti" dell'esordio dello scorso 25 marzo. Ritornando alle dinamiche di Gemma e company, pare che il pubblico potrebbe anche accontentarsi di vederle solo il mercoledì e giovedì e, in attesa della finale di Amici attesa tra fine maggio ed i primi di giugno, al venerdì potrebbe sempre andare in onda la puntata speciale del talent. Dopo aver messo da parte le relazioni con Giorgio Manetti e Michele D'Ambra, Gemma Galgani si è nuovamente buttata tra le braccia di Marco ma lui è stato chiaro fin dall'inizio: ti bacio ma sono solo tuo amico! Beh, non ha proprio detto così, però il tutto non si discosta poi tanto dalla realtà... "Con te ho dovuto chiudere per la mia salute psicologica e per ora non me la sento di riprendere", ha affermato Firpo in trasmissione. Lo scorso 27 marzo nel frattempo, presso gli Studi Elios di Roma è stata registrata una nuova puntata con protagonisti dame e cavalieri e, gli esiti delle ultime dinamiche hanno rivelato altre prese di posizione da parte di Marco: "Tra noi non può funzionare", ha chiosato. Gemma però, sembra non essersi arresa e, proprio negli ultimi giorni ha pubblicato su Facebook il seguente stato: "È proprio quando meno te lo aspetti che capitano le cose più belle…non cercate, non aspettate, vivete! Oggi la giornata promette bene, intuito di Gemmina!". In molti però, considerano inappropriata la sua eccessiva ostinazione: avranno ragione?

