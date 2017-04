VALERIO SCANU/ Si sbilancerà prendendo le difese di qualcuno? (Ballando con le stelle 2017, 1 aprile)

Valerio Scanu a Ballando con le stelle 2017 con Roberta Bruzzone

VALERIO SCANU, IL PRESENTATORE DELLO SHOW DI RAI UNO: SI SBILANCERÀ PRENDENDO LE DIFESE DI QUALCUNO? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 1 APRILE) - La presenza di Valerio Scanu a Ballando con le Stelle 2017 continua a mostrarsi più silenziosa di quanto ci si potesse aspettare. Il cantante ha sempre mantenuto una linea adeguata al suo ruolo, cercando di non prendere alcuna posizione in merito alle contestazioni. L'unica eccezione, se così si può dire, è avvenuta proprio durante l'ultima puntata. Valerio Scanu ha voluto forse prendere le difese di Alba Parietti, sottolineando nello stacco fra la prima e la seconda manche come la showgirl avesse centrato alla perfezione il ballo portato in scena nella prima esibizione. La contestazione fatta alla Parietti dai giudici riguardava il genere Cha cha cha attribuito alla canzone Abbronzatissima, quando in realtà si tratta di un Alligalli. Quello di Scanu è stato un tentativo flebile di difende la Parietti o sotto sotto era un modo per alimentare ulteriormente la polemica scoppiata poco prima? Non sarebbe una novità per Valerio Scanu, che anche in altre partecipazioni televisive non ha mancato di mostrare un carattere fortemente contestatore e pignolo.

VALERIO SCANU, IL PRESENTATORE DELLO SHOW DI RAI UNO: LO ASCOLTEREMO CANTARE PRIMA O POI? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 1 APRILE) - Finora il ruolo affidato a Valerio Scanu in Ballando con le Stelle 2017 non ha messo in luce le sue qualità canore. I suoi interventi non riguardano mai il contesto musicale, quello che in realtà gli apparterrebbe. Inevitabile quindi non pensare che in realtà Valerio Scanu sia stato scelto per attirare i telespettatori con la sua sola presenza e non mettendo a frutto il suo indiscutibile talento musicale. Lo spazio che è stato affidato al cantante è inoltre una novità, ma non sembra avere quel peso che ci si sarebbe potuti aspettare. Proprio in base alla sua professione, Valerio Scanu potrebbe infatti arricchire la trasmissione cantando o fornendo qualche curiosità sui brani scelti per e da i concorrenti.

VALERIO SCANU, IL PRESENTATORE DELLO SHOW DI RAI UNO: L’OSPITATA A DOMENICA IN (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 1 APRILE) - La scorsa domenica 26 marzo, Valerio Scanu è stato ospite di Pippo Baudo ed ha saputo conquistare il pubblico. Soprattutto grazie al medley con cui ha coinvolto i telespettatori presenti in sala. L'incontro con Baudo è rimasto nel cuore del cantante, che ha voluto ringraziarlo sul proprio profilo Facebook, augurandosi di rivederlo ancora molto presto. Valerio Scanu sarà presente nelle piazze d'Italia grazie al suo tour Finalmente Live 2017, e visto il gradimento ottenuto finora, è possibile che riesca a registrare dei nuovi sold out. Il cantante continua intanto ad essere molto attivo sui social, soprattutto su Instagram, dove non manca di augurare il buon giorno "canterino" a tutti i fan. Nei giorni scorsi ha proposto ai suoi followers la sua cover del brano Di sole e D'azzurro di Giorgia, tratto dall'album Senza Ali del 2001. Clicca qui per vedere il video.

