VIDEO/ Il migrante “balla in faccia” al veneto che chiede se sia stato arrestato: bagarre in studio

Paolo Del Debbio

LITE LEGHISTA - MIGRANTE PADOVA: IL VIDEO DELLO SCONTRO A DISTANZA A QUINTA COLONNA (OGGI, 1 APRILE 2017) - La questione dei migranti a Padova è stata uno degli argomenti trattati dal programma Quinta Colonna condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Ed è andata in scena una lite a distanza tra un leghista in studio e un migrante in collegamento. In città negli ultimi giorni è salita la tensione dopo che la polizia ha sgomberato la Casa don Gallo, un edificio occupato dal dicembre 2013 da alcune associazioni vicine ai centri sociali: qui erano ospitati migranti e rifugiati e dopo lo sgombero è scoppiata la protesta. Alcuni occupanti sgombrati hanno protestato contro il sindaco Massimo Bitonci sostenendo di non avere un posto dove andare. Durante la puntata di Quinta Colonna un migrante in collegamento ha urlato al leghista in studio: "Via da Padova, Bitonci ha creato problemi". L'uomo inizialmente non ha voluto rispondere alla domanda del leghista che, con veemenza, gli chiedeva: "Mi puoi dire che fedina penale hai?". La domanda è stata ripetuta più volte, alzando il tono della voce, e visto che il migrante non rispondeva il leghista gli ha gridato "rispondi, rispondi". Anche il conduttore è intervenuto sottolineando come il migrante non volesse rispondere alla domanda sulla propria fedina penale. Alla fine il migrante ha gridato"nessuna, nessuna" ma la risposta non è sembrata chiara al leghista che da studio gli ha poi chiesto: "non sei mai stato arrestato?". A questo punto nel collegamento è successo di tutto: alla giornalista è stato riferito che il migrante era stato arrestato 4 volte e lui per tutta risposta si è messo a ballare in diretta.

