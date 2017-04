VITTORIA MARKOV/ La ballerina ci emozionerà ancora? (Amici Serale 1 aprile 2017)

Vittoria Markov Amici Serale 2017

VITTORIA MARKOV, LA BALLERINA NEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI SERALE, 1 APRILE 2017) - Sabato 25 marzo è iniziato il tanto atteso serale del talent di Amici di Maria De Filippi: il programma vede la conduzione di Maria, la direzione artistica del coreografo di teatro Giuliano Peparini, i giudici Eleonora Abbagnato, Daniele Liotti, Ambra Angiolini, Ermal Meta, i coach Elisa e Morgan con alcuni dei docenti. Tra gli allievi, divisi in due squadre bianca e blu, ci sono cantanti e danzatori tra cui la ballerina Vittoria Markov; la ragazza è conosciuta al pubblico per una storia personale molto particolare e un percorso impegnativo e sofferto all'interno della scuola di Amici. La ragazza ha una fisicità forte e sin dalle audizioni riscontra difficoltà tra i professori della scuola: è Veronica Peparini che la vuole fortemente all'interno del programma, desidera lavorare con lei perchè in lei vede emozione, trasporto, la capacità di esprimere tante sensazioni diverse. Il suo corpo è uno strumento importante con cui comunicare, la sua fisicità particolare è l'ideale per coreografie di impatto. Durante il suo percorso riesce a venire fuori grazie ai pezzi toccanti della professoressa Veronica Peparini disegnati addosso, che esprimono la sua storia, ma anche grazie all'approccio con altri stili e discipline come hip hop, latino, jazz, classico: è proprio con questo stile che la ragazza incontra forti difficoltà nel rapporto con la severa docente Alessandra Celentano che non ne apprezza la fisicità e sa ferirla con le sue parole. Nonostante questo, Giuliano Peparini la vuole al serale e rende Vittoria felicissima!

VITTORIA MARKOV, LA BALLERINA NEL TALENT DI CANALE 5: VINCE CONTRO THOMAS (AMICI SERALE, 1 APRILE 2017) - In questa puntata del serale di Amici di Maria De Filippi Vittoria balla una coreografia con un messaggio importante, vero, dove interpreta una delle situazioni più numerose e gravi nella vita dell'uomo, la malattia, la perdita dei capelli, la non accettazione degli altri, il rifiuto da parte della società, il senso di inadeguatezza e la conseguente depressione e tristezza: tutti questi stati fisici ed emotivi sono inscenanti in un quadro dove Vittoria danza con i capelli acconciati come se fosse calva, di fronte ai ballerini professionisti che la abbandonano. Sulle note del brano Anche un uomo di Mina, ad un certo punto, tutte le ballerine professioniste assieme a Vittoria ballano in gesto di forza e solidarietà: un messaggio davvero speciale, toccante e pieno di significante. Nella sfida tra Thomas e Vittoria, vince la ballerina.

VITTORIA MARKOV, LA BALLERINA NEL TALENT DI CANALE 5: COME ANDRA' QUESTA SERA? (AMICI SERALE, 1 APRILE 2017) - Nella puntata di questa sera del serale di Amici di Maria De Filippi avremo ancora la possibilità di ammirare le coreografie con protagonista Vittoria, ed emozionarci con dei balletti che portano dentro dei messaggi importanti: la ballerina è così comunicativa che ogni suo passo dice qualcosa, urla, si arrabbia, sa essere dolce e accarezzare il pubblico in studio e a casa.

