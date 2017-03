Verissimo / Anticipazioni e ospiti puntata 1 aprile: Claudio Sona, l’ex tronista racconta la sua verità

Silvia Toffanin (Facebook)

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 APRILE 2017: CLAUDIO SONA RACCONTA LA SUA VERITÀ NEL SALOTTO DI SILVIA TOFFANIN - Appuntamento a oggi pomeriggio con una nuova puntata di Verissimo, nel corso della quale Silvia Toffanin darà ancora una volta spazio a uno dei protagonisti di Uomini e Donne. Dopo Tina Cipollari, Gemma Galgani e Giorgio Manetti, infatti, lo studio di Canale 5 si prepara a ospitare l’amatissimo Claudio Sona, il primo tronista gay della storia, di recente al centro di una serie di polemiche. Sona, nel corso dello spazio a lui dedicato, ripercorrerà il percorso vissuto a Uomini e Donne nella passata stagione del trono dedicato ai giovani, con un focus sulla sua storia con Maro Serpa e sulle recenti vicende legate alla loro rottura. L’ex tronsta, in particolare, si racconterà in una lunga intervista in esclusiva alla luce dei recenti attacchi social e si difenderà da tutte le accuse che gli haters gli hanno riservato nell’ultimo periodo. “Claudio Sona, il primo tronista gay di Uomini e Donne, racconterà domani a Verissimo tutta la sua verità!”, ha svelato la fan page ufficiale del talk show in un messaggio sui social. Per visualizzarlo, potete cliccare qui.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 APRILE 2017: PER LA PAGINA DE “IL SEGRETO” GIULIA CHARM, IN ARTE BEATRIZ - Silvia Toffanin, come ormai consuetudine, aprirà la nuova puntata di Verissimo con uno spazio tutto dedicato agli attori de Il Segreto e, sull’onda di ciò che sta succedendo in questo periodo nella celebre soap, darà il benvenuto nel suo salotto a Giulia Charm, l’attrice che presta il suo volto alla piccola Beatriz. L’artista, di recente al centro di una trama molto particolare, racconterà al pubblico di Canale 5 le sfumature del suo personaggio alla luce delle ultime novità e svelerà dettagli inediti sulle vicende future del suo ruolo e di quelli dei protagonisti di Los Manantiales. Come sempre, un focus sul suo personaggio ripercorrerà tutti i momenti salienti della sua storia, ma verrà dato ampio spazio anche al gossip con un occhio di riguardo alla sua vita privata. In studio si parlerà inoltre della soap opera e delle sue trame future, con le anticipazioni di ciò che il pubblico vedrà nelle prossime puntate in onda su Canale 5.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 APRILE 2017: ISABELLA FERRARI, LA CARRIERA, IL SUCCESSO E LA VITA PRIVATA - Verissimo tornerà anche oggi pomeriggio, a partire dalle 16.30, con un nuovo appuntamento assolutamente da non perdere. Silvia Toffanin, ancora una volta al timone del rotocalco di Canale 5, traghetterà il pubblico in un viaggio alla scoperta di tutti i colori della cronaca con interviste, news e servizi in esclusiva. Ospite della puntata odierna sarà Isabella Ferrari, protagonista di un momento a lei dedicato nel corso del quale la celebre attrice potrà ripercorrere i momenti più significativi della sua carriera, con aneddoti e racconti mai svelati fino ad ora. Nello studio di Canale 5, inoltre, si parlerà della sua vita privata, con uno sguardo rivolto ai suoi progetti futuri nel mondo del cinema e della tv. È stata la fan page dello show, nella giornata di ieri, a ricordare al pubblico l’appuntamento con l'artista: “Una tra le più grandi attrici del cinema italiano. Isabella Ferrari si racconta sabato a Verissimo!”, ha scritto il profilo social ufficiale su Facebook. Se volete visualizzare il post, potete cliccare qui.

