XENIA E RAIMONDO TODARO/ La coppia come gareggerà questa sera? (Ballando con le stelle 2017, 1 aprile)

Xenia e Raimondo Todaro, Ballando con le stelle 2017

XENIA E RAIMONDO TODARO, IL COUNTRY AMERICANO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 1 APRILE) - La quinta puntata di Ballando con le stelle inizia con una prova a sorpresa per i concorrenti; i vip vengono divisi dai loro insegnanti, per scendere in pista e ballare uno stile non studiato, ma che magari potrebbero riconoscere. In 50 secondi i concorrenti dovranno ballare, cercare di conoscere il ballo, e dare il meglio di sè, per la prova di personalità a sorpresa. A Xenia viene affidato un country americano, che non solo non riconosce, ma afferma che quello stile non le piace, ed è per questo che non ha eseguito una buona esibizione. Prima di andare al voto, Milly Carlucci chiede a Raimondo Todaro, che è in sala delle stelle, cosa ne pensa della sua dama; e Raimondo schiettamente dice che Xenia non ha capito una "mazza". Tutti scoppiano a ridere per il modo colorito di Raimondo, usato per descrivere l'esibizione di Xenia. Canino afferma che Xenia è coerente con se stessa; se un ballo non le piace lei non lo balla proprio. Selvaggia Lucarelli ha notato la difficoltà di Xenia, nell'interpretare quel ballo, e infatti dice che: chiedere ad una siberiana di ballare un country americano, è come chiedere ad Alba Parietti di stare zitta. Carolyn Smith non riesce a dare un giudizio tecnico a quella performance, e chiede a Milly di astenersi dal giudizio, ma di andare direttamente alla votazione; dove alla bella Xenia va un misero 1. Nella prova in coppia, Xenya e Raimondo, eseguono un boogie nei panni di Poison Ivy e Batman.

Prima di scendere in pista, va in onda, la clip che racchiude la settimana di lavoro dei due ballerini; e Raimondo dice che tutto avrebbe voluto, tranne il boogie; perchè per il fisico di Xenia è difficile poterlo ballare. Raimondo ha un rapporto particolare con Xenia; in sala si respira proprio quella differenza che c'è tra lui, che è l'insegnante, e Xenia, che è la sua allieva. Raimondo si comporta così perchè fare l'amico porterebbe a distrarsi dalla gara, e quello non deve succedere, perchè se così fosse, il sabato poi ci si ritrova all'ultimo posto della classifica. Raimondo, però, decide di fare una sorpresa alla sua ballerina, durante un pomeriggio di prove; e mentre Xenia lo aspetta in sala, Raimondo arriva con un pc tra le mani, con una video-chiamata avviata con la madre della bella modella russa. Xenia è felice e ringrazia Raimondo che invita la madre ad andare a Roma per vedere sua figlia ballare. Xenia prima di chiudere la video-chiamata, chiede a Raimondo se insieme possono far vedere alla madre come ballano insieme. Raimondo afferma di aver deciso di farle quella sorpresa perchè sa che a Roma Xenia è sola; e mentre lui torna a casa e trova l'amore di sua moglie e di sua figlia; Xenia fa i conti con la solitudine. In pista Xenia dà il meglio di sè e sorride sempre, è divertita da quel boogie così difficile. A fine esibizione, Carolyn Smith, si complimenta con lei, perchè quello stile non è facile per chi ha km e km di gambe, tra l'altro bellissime. Inoltre Xenia è non è andata fuori tempo, anzi ritmicamente se l'è cavata alla grande.

XENIA E RAIMONDO TODARO, COSA PORTERANNO IN PISTA? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 1 APRILE) - Nella puntata di questa sera, Xenia insieme a tutti i concorrenti, dovranno esibirsi in una performance molto particolare; infatti a fine puntata Milly presenta un gruppo delle Dolomiti; e quella performance di gruppo sarà la prova per tutti i concorrenti. Xenia riuscirà a ballare nonostante le sue gambe lunghe e a superare la prova? Lo scopriremo solo sabato, in prima serata su Rai Uno.

