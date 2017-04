ALEX BELLI & KATARINA RANIAKOVA/ Matrimonio finito: "Il successo gli ha dato alla testa" (Pomeriggio 5)

Alex Belli (da Facebook)

KATARINA RANIAKOVA E ALEX BELLI, MATRIMONIO FINITO: "IL SUCCESSO GLI HA DATO ALLA TESTA" (POMERIGGIO 5) - Tra Katarina Raniakova e Alex Belli è davvero finita. E se ne parla anche a Pomeriggio 5, il celebre programma di Barbara d'Urso. La modella ha confermato la rottura con il bell'attore, spiegando anche i motivi della loro crisi. «Il nostro matrimonio è finito, lui mi mentiva e spariva di casa per giorni», ha ammesso al settimanale Chi. Katarina ha raccontato di essere andata via di casa, perché la convivenza era diventata insostenibile: «Mi sentivo così sola. Lui ormai usciva e non sapevo quando rientrava. Non si faceva vedere per giorni. E senza darmi notizie di sé». La modella slovacca, che in passato ha difeso il marito nonostante i ripetuti tradimenti, voleva formare una famiglia con Alex Belli e avere dei figli, ma alla fine si è accorta di non poter recuperare il loro rapporto. I due, insieme da nove anni, si sono sposati quattro anni fa e insieme gestivano l'agenzia fotografica AxB Production.

KATARINA RANIAKOVA E ALEX BELLI, MATRIMONIO FINITO: I MOTIVI (POMERIGGIO 5) - Il repentino cambiamento d'atteggiamento di Alex Belli ha fatto soffrire Katarina Raniakova, che ha deciso poi di rompere definitivamente con il marito. «Da quando è diventato un divo ha iniziato a nascondermi le cose, dove andava, chi vedeva. Mi ha nascosto anche questioni patrimoniali. Penso che un po' di popolarità gli abbia dato alla testa. Quando non era conosciuto era diverso», ha rivelato la modella slovacca in merito alla storia con l'ex volto di Centovetrine. Hanno pesato anche i tradimenti, di cui tra l'altro si parlò molto durante l'esperienza dell'attore all'Isola dei Famosi. Si parlò di un flirt con Cristina Buccino, ma Katarina Raniakova ha smentito ai microfoni del settimanale Chi: «Con diverse altre donne sì. Ma ho sempre cercato di perdonarlo». Un anno fa si parlava di Noemi Addabbo, che giurava di aver avuto una relazione con lui prima e durante il matrimonio. «Ma con tutte le donne che ci sono in Italia, dai...Ti pare? Io non sono un santo, come tante altre persone che sono sposate. Comunque ho chiarito tutto con mia moglie», la smentita di Alex Belli alle Iene. I nodi però sono venuti al pettine.

