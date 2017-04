AMORE PENSACI TU/ Anticipazioni puntata 10 aprile 2017: Tina e Francesco, la pace è vicina?

Amore pensaci tu

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 APRILE 2017: “TUTTI TRANNE ME” - La seconda serata di Canale 5, il lunedì, continua ad ospitare gli episodi di Amore pensaci tu, la fiction partita in prime time e successivamente spostata a causa degli scarsi risultati di audience. L’episodio odierno, il 12esimo in programma, si intitola “Tutti tranne me” e vedrà nuovamente al centro il personaggio di Nicola, interpretato da Emanuele Macone. Sette giorni fa il pubblico ha potuto assistere alla preoccupazione di Giulia che, dopo aver visto il figlio entrare in una pensione insieme a Regina, è arrivata a sospettare che i due potessero avere una storia. Una vera e propria relazione. Il malinteso si è tradotto però con un incontro che porterà i suoi frutti più tardi: Nicola ha conosciuto Rossella, e i due hanno legato molto. Le anticipazioni, infatti, rivelano che il figlio di Giulia e Marco inizierà a trascorrere moltissimo tempo con la giovane di talento, lasciando pian piano Camilla in un angolo. La stessa Camilla che, proprio in questo momento e vista la sua situazione, avrebbe bisogno di tutto il supporto disponibile. Come andrà a finire per i tre ragazzi protagonisti di Amore pensaci tu?

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 APRILE 2017: TINA E FRANCESCO, L’ARMONIA SI AVVICINA? - Anche le vicende di Tommaso e Francesco, sconvolti dall’arrivo della madre del primo, Tina, sono state in modo preponderante al centro della fiction Amore pensaci tu: e le dinamiche continueranno anche durante l’episodio (“Tutti tranne me”) in programma oggi in seconda serata. Il gesto di Tommaso ha sconvolto tutti e ha spinto Tina e Francesco a cercare di trovare una sorta di tacito accordo, non semplice certo, ma unicamente finalizzato al bene dell’uomo. Con la donna molto spesso tra i piedi, però, Francesco non ha potuto fare altro che rimanere il più possibile lontano da casa: le anticipazioni rivelano che ben presto questa situazione cesserà. Il personaggio interpretato da Giuliana De Sio, infatti, lo costringerà ad un confronto, netto e faccia a faccia, mettendo le cose chiaro e definendo che il suo impegno dovrà crescere, se non altro per fare in modo che Tommaso torni a stare davvero bene. I due deporranno l’ascia di guerra?

