ANNA MAGNANI/ Il figlio accusa: “i sedicenni di oggi non sanno nemmeno chi è, quell'Italia è morta”

Anna Magnani nel film Mamma Roma

ANNA MAGNANI, IL FIGLIO DELL’ATTRICE ACCUSA: “GLI ITALIANI L’HANNO DIMENTICATA” - Anna Magnani è una delle più straordinarie attrici italiane del nostro tempo ma i giovani di oggi non la conoscono per colpa di chi lascia nell’oblio la più grande epoca del cinema italiano. È questa l’opinione di Luca Magnani, figlio dell’attrice, che si sfoga nell’intervista a Flavia Amabile sulle pagine de La Stampa. Il figlio della Magnani a provato a restare lontano dal mondo della mamma e nella vita fa l’architetto. Di lei gli mancano i pranzi insieme a Natale e le sere passate a guardare il Festival di Sanremo e non rimpiange di non aver avuto un papà: “La figura del padre non ci è mai mancata. Nè a me né a lei. Anche se è stato difficile: si è creata da sola, non aveva un regista o un produttore accanto, non aveva via di scampo, non poteva prepararmi la pappa o mettermi a letto la sera”. Quello che fa davvero male a Luca Magnani, è che i giovani d’oggi non conoscano attrici come sua madre: “Ora non solo non c’è più mia mamma, ma quel mondo è totalmente scomparso e l’Italia non fa nulla per ricordarlo. Provate a chiedere ad un sedicenne chi era Anna Magnani. Vi risponderà che non lo sa e la colpa non è sua ma di chi lascia che la più grande epoca del cinema italiano venga dimenticata”.

© Riproduzione Riservata.