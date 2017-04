AVANTI UN ALTRO/ La Bonasorte e la Brasiliana come le veline? Video (oggi, 10 aprile)

Avanti un altro

AVANTI UN ALTRO, IL GAME SHOW DI CANALE 5 TORNA ANCHE OGGI INSIEME AL MINIMONDO - Paolo Bonolis non si ferma: Avanti un altro - il game show in onda nella fascia preserale di Canale 5 - torna puntale oggi, 10 aprile 2017, dalle 18.45. Scoppiettanti ed energici come sempre gli ingredienti del format, tra nuove domande e nuovi concorrenti pronti a mettersi alla prova e a mescolarsi tra i volti che danno vita al celebre ‘minimondo’ del programma. Francesca Brambilla e Sandra Gomez - rispettivamente la Bonasorte e la Brasiliana - sono sempre molto attive anche sui social network, dove tengono compagnia ai followers con scatti e brevi clip dal camerino, e non solo. Andiamo a scoprire qual è l’ultimo divertente saluto condiviso dalle due showgirl.

AVANTI UN ALTRO, FRANCESCA BRAMBILLA E SANDRA GOMEZ COME LE VELINE, VIDEO - Proprio qualche ora fa, sul profilo Instagram di Francesca Brambilla è comparso un video in cui le due si cimentano nel ruolo di ‘veline’ in uno sacchetto divertente e sensuale. “Come passare il tempo nei nostri camerini” ha scritto la Bonasorte “improvvisamente veline…cioè lei… io sembro un tronco come al solito #bonasorte #avantiunaltro @sandragomezofficial”. La clip, nel giro di qualche ora, ha superato le 29mila visualizzazioni: i followers non vedono l’ora di ritrovare tutta la loro simpatia anche sul piccolo schermo. Quali sorprese ci riserveranno più tardi nella nuova puntata di Avanti un altro?

© Riproduzione Riservata.