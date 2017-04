Alessia Fabiani/ Lei e i figli nudi su Instagram: pudore, rischi educazione al tempo dei social

Alessia Fabiani con i figli (LaPresse)

ALESSIA FABIANI E FIGLI NUDI SU INSTAGRAM: LO SCATTO CON I GEMELLI INFIAMMA IL WEB - Un nuovo caso social con vip annesso (evviva): Alessia Fabiani posta su Instagram una foto senza veli assieme ai sui figli Kim e Keira, anch’essi… completamente nudi! In poco tempo il web si infiamma e si riapre la polemica sull’esposizione mediatica dei figli su social, tv o media; in questo caso con annessa “aggravante” visto che i bambini gemelli della meravigliosa ex letterina sono anch’essi nudi. Una foto sul letto che inquadra tutto, anche se studiata bene evidentemente visto che le parti intime restano (per fortuna) non visibili; eppure questo non impedisce di aprire la bufera sui social stessi che hanno riempito di commenti il post tra insulti, critiche, difese ad oltranza e tifoserie come sempre molto accese (ri-evviva). Alessia Fabiani scrive a fianco della foto-scandalo «La mamma ti presta le sue braccia dopo averle trasformate in ali», citando un passo di Elis Rapeanu. Ma dalla poesia alla “feccia” il passo è breve, leggendo certi commenti sotto che come al solito non puntano sulla questione effettiva - il problema di una esposizione mediatica di questo genere per dei bambini, addirittura senza veli - ma sul semplice insulto o cyberbullismo da quattro soldi. Clicca qui per la foto di Alessia Fabiani con i figli senza veli

ALESSIA FABIANI E FIGLI NUDI SU INSTAGRAM: “MAI DA BARBARA D’URSO”, HA CAMBIATO IDEA? -Il caso forse più interessante è però proprio quanto si vede nella foto di Alessia Fabiani e dei sui bei bimbi gemelli: per una “immagine artistica” può valere la pena di esporre i propri pargoli come “mamma” li ha fatti? «Madri che pur di mettersi nude in pubblico per puro spettacolo, non tutelano i figli», scrivono alcuni fan quantomeno in maniera non scomposta nei commenti. O ancora, «Sai quanti pedofili e pervertiti ci sono nel web? Tu gli servi i tuoi figli su un piatto d'argento? La foto dovevi tenerla privata», riportano altri. Alessia Fabiani non ha reagito anche se è stata subissata di critiche e anche di difese rispetto alla scelta fatta evidentemente sotto l’accordo anche del compagno Fabrizio Cherubini (ristoratore romano), padre dei bei bimbi nati nel 2012. Un possibile punto di interesse maggiore nelle “disputa” scatenata potrebbe essere proposto rileggendo alcune parole della stessa showgirl, oggi occupata in lavoro a teatro, nel 2015 in una intervista ad un settimanale (il tutto riportato oggi dai colleghi di Gossip Fanpage). Il tema è proprio l’esposizione mediatica dei minori, e lei affermava così: «Mi sono rifiutata di portare i miei gemelli da Barbara D'Urso, me lo chiede ogni anno, di continuo. Cederò solo se sono in grave crisi economica ma per il momento mi difendo». Per la Fabiani la tv era ed è solo "brutture", che abbia allora cambiato idea sull’idea di esposizione? Forse. O forse no, il dibattito e la polemica continuano eccome…

