Amici 2017 / Anticipazioni registrazione serale 15 aprile: Oliviero eliminato, Mike Bird salvo con riserva?

AMICI 16 SERALE 2017, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 15 APRILE: GLI OSPITI DEL QUARTO APPUNTAMENTO - Il prossimo sabato 15 aprile, dalle 21.10 circa si riapriranno i battenti del serale 2017 di Amici 16, condotto – naturalmente – da Maria De Filippi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Così come anticipato anche nel corso del nostro precedente focus, l’eliminato della Squadra Bianca di Morgan è stato Oliviero. Per quanto riguarda invece gli ospiti musicali del programma ideato e condotto da Maria De Filippi, ci saranno il trio di tenori de Il Volo, James Blunt e Luis Fonsi, autore del celebre tormentone Despacito. Tra gli artisti musicali molto attesi, ci sarà anche Emma Marrone che non canterà per colpa di un calo di voce così come riporta anche Blogo. I fan del programma pensavano che a rischio eliminazione potesse finire Mike Bird ma, visti gli esiti della registrazione, così non è stato. Nel corso della passata puntata, Oliviero contro Vittoria ha avuto la meglio nonostante la disapprovazione dei fan del programma che speravano potesse essere lui l’eliminato già lo scorso sabato. A tal proposito, anche Eleonora Abbagnato, durante le puntate già andate in onda, ha mostrato dei dubbi sul lavoro di Oliviero e sulla sua estrema “rigidità” nel corso delle varie coreografie proposte da Giuliano Peparini.

AMICI 16 SERALE 2017, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 15 APRILE: OLIVIERO ELIMINATO AL POSTO DI MIKE BIRD? Il serale 2017 di Amici 16 procede verso il quarto appuntamento che prenderà ufficialmente vita a partire dal prossimo sabato 15 aprile dalle 21.10 in poi come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Come ben sapete, nel corso della giornata di ieri, intorno alle 18 si sono riaccesi i riflettori sulla nuova registrazione e, naturalmente, c'è stato prontamente spazio anche per le anticipazioni e gli spoiler da parte di chi era già presente tra il pubblico del programma: cosa è successo? Come di consueto spazio per la Squadra Bianca di Morgan, Alessandra Celentano e Boosta, contro la Squadra Blu di Elisa, Rudy Zerbi e Veronica Peparini. Porte aperte anche per i quattro giudici ufficiali del talent show con a bordo Ermal Meta, Ambra Angiolini, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi inoltre, per il prossimo appuntamento del serale in scena sabato, vedrà come quinto giudice speciale Luca Argentero così come riporta Blogo.

Cosa è accaduto nel corso dell'attesissima nuova puntata? Ma soprattutto, chi è stato eliminato? Dopo Michele (canto, Squadra Blu di Elisa), Lo Strego (canto, Squadra Bianca di Morgan) e Vittoria (danza, Squadra Blu di Elisa), questa settimana è toccato ad Oliviero (danza, Squadra Bianca di Morgan). Tante polemiche attorno ad i probabili eliminati e, tra gli altri, Mike Bird era finito al centro dello “scandalo”. Il VicoloDelleNews infatti, aveva riportato ore prima, una insolita notizia riguardante una fotografia postata da un’autrice del programma, Barbara Cappi. La donna, presente di spalle in sala regia, aveva davanti a sé tutte le fotografie degli allievi delle due squadre con gli eliminati a testa all’ingiù e, tra gli altri, compariva al contrario anche la foto di Mike Bird: casualità? Visto il nome dell’eliminato, si tratterà solo di una semplice “svista”, nel frattempo però, cliccate qui per visualizzare lo scatto “incriminato”.

